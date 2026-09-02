El Corte Inglés lleva la Fórmula 1 a sus tiendas con la colección oficial de MADRING: 54 productos y siete pop-ups en Madrid

Madrid se prepara para vivir uno de los acontecimientos deportivos y de entretenimiento más destacados del año. La llegada de la Fórmula 1 a la capital no solo transformará durante unos días el calendario deportivo, sino que empieza ya a dejar su huella en la ciudad, en las marcas y en la oferta comercial que rodea al nuevo Gran Premio de España 2026.

A medida que se acerca la cita, MADRING comienza a ganar presencia más allá del propio circuito. La identidad visual del Gran Premio, sus referencias a Madrid y el universo asociado a la Fórmula 1 empiezan a trasladarse a distintos espacios y formatos con el objetivo de ampliar la experiencia antes incluso de que los monoplazas salgan a pista.

En este contexto, El Corte Inglés da un paso más en su vinculación con el evento y lleva MADRING directamente al terreno retail. La compañía ha iniciado la venta exclusiva de la primera colección oficial de merchandising de MADRING, vinculada al Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebrará en Madrid del 11 al 13 de septiembre de 2026.

La colección ya puede adquirirse a través de la web de El Corte Inglés y en una selección de centros de la Comunidad de Madrid.

Así es la primera colección oficial del Gran Premio de España de F1

La nueva colección está formada por 54 referencias agrupadas en tres líneas creativas: Classic, Madrid y Drive. Cada una de ellas propone una interpretación diferente del universo de la Fórmula 1, el automovilismo y la capital española.

La línea Classic recupera algunos de los códigos gráficos más reconocibles del mundo del motor y de la F1, mientras que Madrid convierte la ciudad y sus símbolos en protagonistas de los diseños. Por su parte, Drive apuesta por una estética más contemporánea y orientada especialmente a las nuevas generaciones de aficionados.

Entre los productos disponibles se encuentran camisetas, sudaderas, tote bags, botellas, vasos térmicos, imanes, parches, abanicos y llaveros, además de diferentes propuestas destinadas al público infantil. Esta incluye, entre otros productos, bodys, camisetas y gorros, ampliando así el merchandising oficial a aficionados de distintas edades.

Los siete centros de El Corte Inglés donde comprar el merchandising de MADRING

Además de su comercialización online, El Corte Inglés ha creado siete espacios pop-up de MADRING en la Comunidad de Madrid coincidiendo con la llegada de la Fórmula 1 a la capital. La colección oficial podrá encontrarse en los centros de Castellana, Princesa, Campo de las Naciones, Callao, Goya, Sanchinarro y Pozuelo.

Estos espacios buscan trasladar parte de la identidad visual de MADRING al entorno comercial y ofrecer a los aficionados una experiencia específica alrededor del Gran Premio.

La Fórmula 1 llega a Madrid del 11 al 13 de septiembre

El lanzamiento del merchandising se produce a pocos días de uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año en España: el Gran Premio de España de Fórmula 1 2026 en Madrid.

La competición tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre de 2026 en MADRING y situará a la capital en el centro de la atención internacional durante el fin de semana. Más allá de las carreras, el proyecto aspira a convertir el Gran Premio en una gran experiencia deportiva y de entretenimiento vinculada directamente con la ciudad.

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El Corte Inglés participa además como Local Event Supporter del Gran Premio de España 2026, reforzando así su relación con la llegada de la Fórmula 1 a Madrid.