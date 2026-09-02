Calma en el Real Madrid, agitación para Atlético, Rayo y Getafe: así fue el cierre de mercado para los equipos madrileños de Primera División

La llegada de la medianoche supuso el punto y final a tres meses de operaciones, rumores y negociaciones para todos los clubes de Primera División. En otras palabras, el mercado de fichajes veraniego de cara a la temporada 2026/27 llegó a su fin. Y, como viene siendo habitual, muchos equipos dejaron los deberes para última hora, regalando unas últimas horas de mercado frenéticas para el espectador. En clave madrileña, los cuatro equipos de LaLiga afrontaron este deadline day con escenarios muy diferentes: máxima tranquilidad en el Real Madrid, actividad en el Atlético y un último esfuerzo de Rayo y Getafe por terminar de ajustar sus plantillas.

Durante este período los clubes de LaLiga han movido más de 700 millones de euros en fichajes. El último día concentró buena parte de la atención, con cerca de una treintena de operaciones todavía pendientes de resolver a escasas horas del cierre. Se sobrepasaron los 682 millones de euros invertidos en el pasado mercado de fichajes estival, pero LaLiga aún se encuentra por detrás de competiciones como la Premier League, la Serie A y la Bundesliga en cuanto a gasto se refiere.

El Real Madrid cierra filas con Sergio Martínez

El Real Madrid, aunque no en este último día de mercado, ha sido el equipo de mayor inversión en toda la región. El trabajo de la dirección deportiva se había concentrado durante las semanas anteriores en remodelar una plantilla que necesitaba cambios importantes, especialmente en la parcela defensiva. La llegada de José Mourinho al banquillo blanco vino acompañada de incorporaciones como Diomande, Espí, Cucurella, Dumfries, Konaté y Bernardo Silva por valor de 225 millones de euros.

El último de los nombres en incorporarse al conjunto blanco es el de Sergio Martínez, procedente del Racing de Santander. El mediocentro español se estrenó en Primera División de la mano del conjunto cántabro y su gol ante el Villarreal despertó el interés del Real Madrid. El Racing recibió los 3 millones de euros de cláusula de rescisión por el centrocampista de 19 años, que firma hasta 2030 y empezará en las filas del filial madridista.

En el capítulo de salidas, el Madrid también utilizó el verano para dar salida a futbolistas que no entraban en los planes del nuevo proyecto. A lo largo del verano, jugadores como Carvajal, Ceballos, Alaba, Fran García, Gonzalo y Mastantuono se han despedido de la entidad. La operación con la cantera tuvo un peso considerable y permitió al club generar ingresos y liberar espacio en una plantilla que necesitaba ser reorganizada. Manuel Ángel cerró su llegada al Fulham de Álvaro Arbeloa este último día de mercado, donde se reencontrará con otros canteranos blancos como Gonzalo y César Palacios. El club mantiene además un porcentaje de una futura venta y diferentes mecanismos para recuperar al jugador.

Con buena parte de los deberes hechos antes de llegar al 1 de septiembre, el conjunto de Chamartín afrontó las últimas horas sin la necesidad de acometer una operación de urgencia. Con el asunto del mediocentro zanjado tras el “no” de Rodri y la imposibilidad de dar salida a Raúl Asencio, en la directiva daban por concluido uno de los mercados de fichajes más agitados de los últimos años en la casa blanca.

Mourinho habla con algunos de los últimos incorporados a la pretemporada blanca: Konaté, Cucurella, Diomande y Mbappé. / Real Madrid

De la continuidad de Julián a la incorporación de Jonathan David

El Atlético afrontó el último día de mercado con mucho más trabajo por delante que el Real Madrid. El primer verano de Mateu Alemany al frente de la dirección de fútbol profesional había servido para introducir varias piezas en la plantilla de Diego Simeone, pero no faltaron los deberes de última hora. El club había reforzado diferentes posiciones con la llegada de jugadores como Grimaldo, Hjulmand, Kang-in y Romero por un valor de 123 millones de euros. Con la necesidad de liberar espacio y masa salarial, Ruggeri, Almada, Molina, Griezmann o Lenglet abandonaron la entidad rojiblanca durante el transcurso del verano.

Un mercado que ha estado claramente condicionado por el caso Julián Alvarez. Su deseo de jugar en el Barcelona provocó una de las grandes historias del verano, pero el Atlético mantuvo una postura firme y rechazó negociar su salida con el conjunto azulgrana. El interés posterior del Arsenal tampoco terminó modificando el escenario y Julián será futbolista del Atlético de Madrid durante la próxima temporada.

El conjunto rojiblanco agitó las últimas horas de mercado con la llegada de Jonathan David. El canadiense aterrizó en Madrid para pasar reconocimiento médico y cerrar su cesión desde la Juventus por una temporada, con el club italiano asumiendo buena parte de su salario y una opción de compra de 25 millones de euros para el Atlético. Su llegada permitió a Simeone sumar un delantero de perfil diferente y cubrir una necesidad que se había acentuado con la lesión de Sorloth y la indisposición de Julián.

En los últimos compases de mercado se cerró la cesión de Carlos Martín, que pone rumbo al Almería. El delantero de 24 años ya ha disputado las dos últimas temporadas como cedido en Alavés y Rayo Vallecano. Otro que acordó su marcha en estas últimas horas de mercado es José María Giménez. El central uruguayo llega en calidad de cedido al Deportivo de la Coruña, que afrontará un porcentaje de la ficha del jugador.

Julián Álvarez, en el banquillo del Metropolitano antes del encuentro contra el Villarreal. / Alberto Gardin /ZUMA Press Wire / DPA

Gudelj aparece como incorporación azulona

El Getafe de Bordalás ha sido uno de los clubes que más cambios ha experimentado en este mercado de fichajes. Una plantilla totalmente renovada que afronta además el reto de hacer frente a la Conference League. Satriano, Zaid Romero, Mario Martín, Terrats, Boselli, Mojica, Ünal, Sazonov o el lesionado Uche han sido algunas de las incorporaciones más destacadas para el conjunto azulón, por un valor de 19,5 millones de euros. El equipo del sur de Madrid también ha despedido a futbolistas como Arambarri, Milla, Coba o Juan Iglesias.

Entre las incorporaciones más tardías apareció Nemanja Gudelj, que ya ha llegado incluso a debutar. El centrocampista serbio llega como agente libre después de finalizar su contrato con el Sevilla y para aportar experiencia a un equipo que esta temporada tendrá que compaginar LaLiga con la Conference League. El futbolista, de 34 años, había despertado el interés de varios clubes españoles, pero finalmente se decantó por el proyecto azulón y por la posibilidad de ponerse a las órdenes de Bordalás.

En este último día de mercado, el conjunto azulón anunció la llegada de Iván Azón. El delantero zaragozano procedente del Como 1907 llega con la condición de cedido al Coliseum para reforzar una parcela ofensiva que reclama mucho más gol. Tras un largo día de negociaciones con el conjunto italiano, el Getafe ha conseguido cerrar la incorporación de un delantero que encaja con el estilo que impone Bordalás en los suyos.

El último en abandonar el barco azulón ha sido Juan Berrocal, que anunció su salida del Getafe a escasas horas del cierre de mercado. Club y jugador alcanzaron un acuerdo de desvinculación tras haber disputado 24 partidos con la camiseta getafense. También se buscó la salida de Abqar rumbo a la liga italiana, pero el jugador marroquí rechazó dicha posibilidad y seguirá formando parte del Getafe. El Coliseum afrontó así un cierre de mercado más pendiente de hacer sitio que de seguir acumulando nombres, con Bordalás a la espera de que las últimas horas permitieran terminar de cuadrar una plantilla que, además de LaLiga, tendrá el reto europeo por delante.

Enes Ünal celebra un gol con sus compañeros del Getafe. / EFE / ANDREJ CUKIC

Un cierre pendiente de Ratiu

El conjunto franjirrojo ha incorporado a futbolistas como Kumbulla, Tsitaishvili, Bouaré y Pedrosa para reforzar una platilla que ha perdido a varios de sus grandes baluartes en los últimos tiempos. La operación más importante en el capítulo de ventas fue la de Pep Chavarría al Chelsea, que permitió al club ingresar una cantidad cercana a los 40 millones de euros. En total, el Rayo ha generado alrededor de 42,4 millones de euros con sus salidas y apenas ha destinado 1,5 millones a las incorporaciones.

Una de las operaciones más relevantes del verano había sido la continuidad de Andrei Ratiu, convertido en uno de los futbolistas más cotizados de la plantilla después de su rendimiento en las últimas campañas. El internacional rumano despertó el interés de varios clubes y su futuro terminó convirtiéndose en la gran carpeta del cierre. El Fulham mantuvo una oferta de 25 millones de euros, pero el Rayo no estaba satisfecho con la fórmula de pago propuesta. La operación, por tanto, quedó bloqueada pese al interés del jugador por encontrar una solución. El lateral abandonó durante la tarde del martes la ciudad deportiva franjirroja visiblemente enfadado con la decisión de Raúl Martín Presa. Uno que sí abandona el Rayo Vallecano es Etienne Eto’o, que jugará cedido en el Racing de Ferrol hasta final de la presente temporada.

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El rumano no era, sin embargo, el único asunto abierto. El Rayo también había trabajado durante las últimas semanas para reforzar otras posiciones y completar una plantilla que necesitaba más alternativas. El fichaje de Mujaid Sadick se cerró durante la noche de este martes 1 de septiembre. El central procedente del Genk llega como cedido a la plantilla de Beñat San José. De esta forma, el zaguero regresa al fútbol español tras haberse criado en la cantera del Deportivo.