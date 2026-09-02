Barajas estrena el mayor parque fotovoltaico de Europa en un aeropuerto

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha puesto en servicio el mayor parque fotovoltaico de Europa situado en un aeropuerto, cuya instalación principal dispone de unos 215.000 módulos solares y alcanza una potencia nominal de 120 megavatios (MW). La planta, que ya está operativa, puede generar hasta 242,9 gigavatios hora (GWh) al año, una producción equivalente al consumo medio de unas 74.000 viviendas, según los datos facilitados por el Ministerio de Transportes.

El complejo, cuya extensión se equipara a la de unos 200 campos de fútbol, no estará formado únicamente por esta primera instalación, ya que Aena tiene previstas otras dos plantas dentro del recinto aeroportuario. Cuando las tres estén desarrolladas, el gestor calcula que la producción conjunta podrá superar el equivalente al consumo de 100.000 hogares y generar una cantidad de electricidad similar al 100% de las necesidades anuales de Madrid-Barajas.

El proyecto se encuadra en el Plan Fotovoltaico de Aena, incluido a su vez en su estrategia de Acción Climática 2021-2030. Para el conjunto de las actuaciones previstas en materia de sostenibilidad, la compañía ha estimado una inversión superior a 750 millones de euros, que comprende tanto la incorporación de generación renovable como otras medidas destinadas a reducir las emisiones asociadas a sus operaciones.

Tres instalaciones solares dentro del aeropuerto

La planta de 120 MW constituye la mayor de las tres instalaciones previstas en Barajas. Junto a ella se está construyendo otra de 7,5 MW destinada al autoconsumo, mientras que el proyecto correspondiente a una tercera planta, de 45 MW de potencia nominal, se encuentra todavía en fase de redacción.

Placas solares del nuevo parque fotovoltaico del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

La instalación de autoconsumo ocupará 22 hectáreas y, cuando entre en funcionamiento, podrá producir 11,8 GWh al año, que se destinarán íntegramente a las instalaciones aeroportuarias sin generar excedentes para la red de distribución. De acuerdo con las estimaciones de Aena, esa cantidad representa aproximadamente el 16% del consumo anual de las terminales T1, T2 y T3, además de equivaler al gasto eléctrico medio de unas 3.600 viviendas.

Aena calcula asimismo que esta planta permitirá evitar la emisión de unas 2.575 toneladas de CO2 anuales. La tercera instalación prevista, por su parte, ocupará unas 41 hectáreas y tendrá una producción estimada de 79,2 GWh cada año, con una potencia nominal de 45 MW.

Para determinar la localización de las tres plantas se han tenido en cuenta, según Transportes, tanto la disponibilidad de terrenos dentro del recinto de Madrid-Barajas como las condiciones medioambientales, los requisitos de seguridad y el potencial de radiación solar de la zona.

La fotovoltaica cubrirá el 51% del consumo de Aena en 2029

Durante la visita a las instalaciones, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado que Aena prevé que la energía fotovoltaica cubra el 51% de su consumo eléctrico en 2029, una previsión que ha calificado de "extraordinaria".

La ministra ha relacionado el proyecto de Barajas con el crecimiento de esta tecnología en el conjunto del sistema energético español, que dispone actualmente de 56 gigavatios de potencia fotovoltaica, doce veces más que en 2018. Según los datos expuestos por Aagesen, el incremento acumulado desde aquel año supera el 1.000%, mientras que las fuentes renovables aportaron cerca del 57% de la generación eléctrica española durante el pasado ejercicio.

Al abordar la dependencia energética, Aagesen ha defendido que ampliar el peso de las renovables permite reducir el consumo de combustibles fósiles en un escenario internacional condicionado por las tensiones geopolíticas. "Una de las vulnerabilidades más relevantes de nuestra economía es la adicción a los combustibles fósiles", ha afirmado la vicepresidenta, quien ha considerado que instalaciones como la de Barajas contribuyen a aumentar la autonomía energética.

La ministra también se ha referido a las dificultades específicas que plantea la reducción de emisiones en el transporte aéreo, para lo que ha citado tecnologías y combustibles alternativos como el hidrógeno renovable y los combustibles sostenibles para la aviación (SAF). A su juicio, su desarrollo será "imprescindible" en aquellos sectores en los que resulta más complejo sustituir las fuentes de energía convencionales.

Aena se fija las cero emisiones netas para 2030

Dentro de su Plan de Acción Climática, Aena asegura haber reducido en un 74,4% sus emisiones propias en 2025 respecto a 2019 y se ha fijado para este año el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono, que combina la reducción directa de emisiones con la compensación de aquellas que todavía no hayan podido eliminarse.

El siguiente objetivo de la compañía está situado en 2030, cuando pretende alcanzar las cero emisiones netas de carbono ("Net Zero Carbon"). Ambos compromisos forman parte de una estrategia que incluye, entre otras actuaciones, la ampliación de la generación eléctrica mediante instalaciones solares en los aeropuertos de su red.

Aena cuenta actualmente con proyectos fotovoltaicos en doce aeropuertos, entre ellos Madrid-Barajas, Gran Canaria, Ibiza, La Palma, Madrid-Cuatro Vientos, Menorca, Vigo, César Manrique-Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife Sur. Las instalaciones se distribuyen entre cubiertas, marquesinas de aparcamientos y terrenos situados dentro de los propios recintos aeroportuarios.

El programa continuará ampliándose, ya que la planta prevista para el aeropuerto de Sevilla se encuentra en proceso de licitación, mientras que los proyectos de Málaga-Costa del Sol, La Gomera, Valencia y Zaragoza han sido adjudicados. A su vez, las instalaciones correspondientes a Alicante-Elche Miguel Hernández, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y Reus están en fase de ejecución.

El DORA III movilizará casi 13.000 millones entre 2027 y 2031

La visita a Barajas ha coincidido con las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha avanzado que espera que el Consejo de Ministros apruebe durante septiembre el DORA III, el documento que establecerá el marco de inversiones de los aeropuertos de Aena para el periodo comprendido entre 2027 y 2031.

El programa contempla casi 13.000 millones de euros de inversión y debe quedar aprobado antes del 30 de septiembre. Su contenido determinará, entre otros aspectos, las actuaciones que podrán acometerse para responder a las necesidades de capacidad, seguridad y calidad de servicio de la red aeroportuaria.

"En las próximas semanas, el Consejo de Ministros aprobará el DORA III y va a establecer los parámetros que van a permitir que los aeropuertos de la red de Aena reciban las inversiones necesarias con los requisitos de calidad, seguridad y capacidad", ha afirmado Puente durante la visita.

El ministro también ha recordado que la aviación representa aproximadamente entre el 2% y el 3% de las emisiones globales de carbono, al tiempo que ha defendido la necesidad de introducir medidas dirigidas a reducir la huella ambiental de la actividad aeroportuaria.

El nuevo plan coincide con el debate sobre las tasas

La tramitación del DORA III se desarrolla mientras Aena, las aerolíneas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantienen posiciones diferentes sobre la evolución que deberían seguir las tarifas aeroportuarias durante el próximo periodo regulatorio.

La CNMC propuso en junio una reducción anual del 0,59% entre 2027 y 2031, una cifra que contrasta con el incremento del 3,82% planteado por Aena. Las compañías aéreas, agrupadas en la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), defienden una reducción todavía mayor, del 4,9%.

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Puente ha sostenido durante su intervención que las tasas españolas son "tremendamente competitivas" frente a las aplicadas en otros aeropuertos europeos y las ha relacionado con el volumen de pasajeros que registra España. El ministro ya había advertido recientemente, en una entrevista con Europa Press, de que algunas infraestructuras se encuentran próximas a sus límites de capacidad y afirmó que "las costuras están ya muy al límite", mencionando Madrid-Barajas entre los aeropuertos que requieren nuevas inversiones.