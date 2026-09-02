POLÉMICA COMPRA
Ayuso estuvo en el ático de Chamberí que compró la Comunidad de Madrid
El Gobierno regional asegura que la presidenta madrileña acudió al inmueble para valorar su uso durante las obras de Sol: "Fue a visitar una posibilidad, no una decisión"
EFE
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, visitó el ático ubicado en el barrio de Chamberí que compró en abril la Comunidad de Madrid después de que se ejecutara la operación, según ha avanzado 'El País' y han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo autonómico este miércoles.
Las mismas fuentes aseguran que no estaba decidido que el inmueble fuera a usarse como despacho temporal de Díaz Ayuso mientras se acometía una reforma de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.
"Se dejó para finales de mes de octubre la decisión de qué hacer respecto al traslado con las obras de Sol. Fue a visitar una posibilidad. No una decisión", han indicado en este sentido.
Esta misma mañana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha apuntado a que la Comunidad también inspeccionó el piso antes de la operación. Cuando le han preguntado si Díaz Ayuso o "alguien de su equipo" visitaron el ático antes de adquirirse, ha contestado: "Cuando se compra un inmueble, es obvio que se visita".
La operación se ejecutó en abril, sin hacerse pública, y solo se conoció públicamente cuando 'El País' la reveló el pasado 29 de julio. Al día siguiente, en medio de una fuerte polémica, la Comunidad anunció que vendería el piso y destinaría los fondos obtenidos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio sufrido este verano.
- El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX
- Entramos en las obras del estadio que Shakira levantará en Madrid para cerrar su gira mundial: 'Marcará el futuro
- Móstoles anuncia dos conciertos gratuitos para sus Fiestas Patronales 2026: ‘Cerca de las Estrellas’ y ‘Michael Legacy’
- El Gobierno prohíbe la manifestación de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid
- Este pueblo de Madrid se transformará en un mundo de Navidad durante casi dos meses: las entradas ya se están agotando
- El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- Estas son las actividades gratuitas durante el mes de septiembre en Toledo: fechas y horarios