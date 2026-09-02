Almeida caldea la concentración por Ceuta en Cibeles tras el choque con el Gobierno: "Madrid no se va a callar"

Lejos de rebajar el tono tras el choque de ayer entre el PP madrileño y el Gobierno a cuenta de la concentración convocada esta tarde frente al Ayuntamiento en apoyo a Ceuta, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha redoblado la apuesta. "Madrid no se va a callar. A las 20:00, en Cibeles", ha proclamado el regidor en una publicación en X con la que ha vuelto a llamar a los madrileños a participar.

Previamente, Almeida ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de intentar "desincentivar y desalentar" la asistencia a la concentración mediante la comunicación remitida al Consistorio sobre la convocatoria. Frente a ello, el alcalde ha pronosticado que la respuesta será "contundente".

"Yo creo que obedece simplemente a que quiere desincentivar y desalentar la asistencia a esta concentración", ha afirmado durante una entrevista con Telemadrid, en la que ha insistido en su llamamiento a acudir esta tarde a Cibeles.

El nuevo cruce llega después de que anoche el Consistorio acusara al Gobierno de querer impedir la concentración, extremo que la Delegación negó. La institución que dirige Martín matizó que no había prohibido la celebración de ningún acto, sino que había advertido de que un ayuntamiento no tiene legitimidad para convocar una manifestación amparándose en el derecho fundamental de reunión. Sí puede, precisó, organizar un acto de carácter institucional.

Almeida ha rechazado esta distinción, defendiendo que, en la práctica, la resolución impide al Consistorio celebrar la concentración en los términos planteados. "Por supuesto que prohíbe la concentración", ha lamentado esta mañana. "Un acto institucional es la entrega de la medalla de San Isidro. No convocar una manifestación, son cuestiones completamente diferentes", ha argumentado.

También ha tachado de "incomprensible desde el punto de vista jurídico" la actuación de la Delegación y ha cuestionado que el criterio no se haya aplicado de la misma manera en otros territorios. Según el alcalde, únicamente las delegaciones del Gobierno de Madrid y Cantabria habrían actuado de ese modo. "Es obvio que la deniega, es obvio que quiere poner problemas", ha insistido.

A la polémica se ha sumado también esta mañana el PSOE madrileño. Su portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha reprochado al PP que utilice la situación de Ceuta para "confrontar con el Gobierno de España" y traer la "crispación" a la capital. La líder socialista ha cargado directamente contra Almeida por utilizar el Ayuntamiento "como el cortijo del Partido Popular" y le ha acusado de haber difundido "un bulo" para generar confusión. Por ello, ha añadido, su grupo no participará en el acto de esta tarde.