Del 18 al 20 de septiembre, Coslada se llena de creación contemporánea con el festival de danza Coslada Radial

Coslada volverá a convertirse del 18 al 20 de septiembre en escenario de la creación contemporánea con la sexta edición de Coslada Radial. El festival, impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, reforzará este año su apuesta por la danza y se sumará a la celebración del décimo aniversario del Teatro Municipal.

Impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Coslada, el festival volverá a contar con Hugo Nieto en la dirección artística y con Juan de Torres Larumbe al frente del comisariado de danza. Durante tres jornadas, distintos espacios abiertos y cerrados del municipio acogerán propuestas dirigidas a públicos diversos, con actividades gratuitas o con una aportación simbólica de un euro cuando sea necesario controlar el aforo.

La danza será uno de los grandes ejes de esta edición. La programación incluye Flowerheads Show, de Elías Aguirre, una pieza de danza contemporánea protagonizada por tres personajes de estética barroca; Baunsbak, de Elvi Balboa, que incorpora las jumping boots como elemento central del movimiento; y Rito, de OtraDanza, una creación de Asun Noales y Susana Guerrero que combina danza e instalación artística.

Desde Málaga llegará además Gravedad mutua, de REA Danza, una propuesta de danza vertical dirigida y coreografiada por Jupa Arias y Diego Arias en la que dos cuerpos suspendidos exploran el equilibrio, el riesgo y la confianza.

Creación local y nuevos lenguajes escénicos

La presencia de artistas vinculados a Coslada tendrá también un papel relevante. LD2, Compañía Joven de Coslada, presentará Grounded Gravity, una pieza creada para la ocasión con coreografía y dirección de Juan de Torres Larumbe y protagonizada por doce bailarinas y bailarines de entre 14 y 17 años.

La propuesta nace del trabajo de formación desarrollado durante más de quince años por los Talleres Larumbe y refuerza una de las líneas del festival: conectar creación, formación y territorio.

La programación se ampliará con otros lenguajes escénicos. Desde Santander llegará Cervantes encantado, de Teatro Ruido Interno, que combina la presencia física de un actor con la realidad virtual para acercarse al Siglo de Oro y a la obra de Cervantes.

También podrá verse Menina, de 7 Bubbles, un espectáculo itinerante inspirado en la pintura de Velázquez y en la obra del artista plástico Juan Muñoz, así como Universo Accesible, una experiencia astronómica multisensorial para todos los públicos de Cosmos Creativo y MyH Producciones.

Los talleres participativos volverán a formar parte del programa, entre ellos uno de danza vertical de REA Danza. La música completará la oferta con dos conciertos durante las noches del viernes y el sábado, cuyos artistas se anunciarán más adelante.

El décimo aniversario del Teatro Municipal

Coslada Radial se integrará además en las celebraciones por los diez años del Teatro Municipal de Coslada, con la continuidad de dos acciones iniciadas el pasado mes de mayo: La gran fiesta y Coslada enamorada.

La gran fiesta, de Nelson Galtero, propone una visita poco convencional por distintos espacios del Teatro Municipal a través de una experiencia de narrativa expandida. La actividad, con las voces de Carlota Cacharrón y Eugenio Gómez, dura aproximadamente 30 minutos, está recomendada a partir de 12 años y requiere teléfono móvil y auriculares compatibles.

Por su parte, Coslada enamorada tendrá una segunda fase el sábado 19 de septiembre. En esta ocasión será la Mujer de Coslada, la escultura de Antonio López situada frente al Teatro Municipal, la que responda simbólicamente al edificio con la participación de la ciudadanía.

El aniversario continuará en diciembre con una tercera acción: una gala abierta al público en la que Coslada declarará su amor al Teatro Municipal.

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Coslada Radial cerrará así el verano con tres días de programación en los que la creación contemporánea, la participación ciudadana y el espacio público volverán a darse la mano en distintos puntos de la ciudad.