Miles de vinilos, cds y casetes de todo el mundo en este mercadillo en Madrid: ediciones especiales y conciertos durante dos días

A finales de este septiembre llega a Madrid la mayor tentación de los amantes de la música: miles de discos, casetes, cds, y conciertos para alargar la tarde descubriendo nuevos sonidos, artistas independientes, ediciones especiales de clásicos, últimas novedades y rarezas descatalogadas que no salen en plataformas de streaming en la 29a edición de la Feria Internacional del Disco.

Música en formato físico a precio asequible para los melómanos

Llegará al Pabellón de Convenciones en el Recinto Ferial de la Cada de Campo, donde los melómanos no podrán resistir la tentación de ampliar su colección o, para los primíparos, será la oportunidad para dar esos primeros pasos.

La Feria Internacional Disco tendrá entre sus pasillos discos, cassettes y cds en ediciones especiales a precios asequibles / Feria Internacional Disco

La cita incluye a entre 130 y 140 expositores de todo el mundo, algunos con más de 30 años de experiencia en el sector, que desembarcan en Madrid con punk, hip hop, rock, reggae, pop, junto a tantos otros géneros en su formato físico.

Asimismo, encontrará artículos relacionados, por ejemplo, pósteres, camisetas, libros, mercancía, entre otras joyas para coleccionistas, primeras ediciones y ese disco que lleva buscando mucho tiempo pero ahora lo encontrará a un precio asequible.

Pero cualquier apasionado por la música sabe que su verdadera naturaleza es en vivo, con instrumentos sobre el escenario, altavoces que hacen a la audiencia vibrar en la misma sintonía y, aunque muchos no se sepan la letra de estas actuaciones de bandas emergentes, poder disfrutar de la esencia de este arte. En este sentido, habrá sesiones de djs durante todo el día, conciertos, charlas y otras actividades para todos los públicos.

La feria es la cita por excelencia para los megalómanos y coleccionistas de la música en su formato físico, este septiembre en Madrid / Feria Internacional Disco

Cuándo y cómo conseguir entradas

La 29a edición tendrá lugar entre el 26 y 27 de septiembre, en el Pabellón de Convenciones del Recinto Ferial de Casa de Campo. Podrá llegar tan temprano como las 10:00 horas, tanto ese sábado como ese domingo, pero las puertas cerrarán a las 21:00 y a las 19:30, respectivamente.

La única mala noticia es que la entrada no es gratis, ya que cuesta 5,12 euros por día o 9,22 euros el abono para ambas jornadas y las puede adquirir a través de su página web. De igual forma, los menores de 12 años se pueden adentrar a este pabellón de forma gratuita y también se permite el acceso a perros siempre que vayan atados.

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El fin de semana anterior, la feria estará en Bilbao, y una vez los expositores recojan sus stands en Madrid, se detendrán en Barcelona este octubre y a finales de ese mes, en Mallorca.