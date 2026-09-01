El tren histórico que vuelve este otoño a Madrid y te lleva a uno de sus pueblos más bonitos: fechas, horarios y recorrido

El otoño invita a cambiar de ritmo. Los días empiezan a acortarse, bajan las temperaturas y los paisajes de la Comunidad de Madrid comienzan a teñirse de tonos ocres, rojizos y amarillos.

Sin duda, es una de las mejores épocas del año para organizar una escapada de fin de semana y descubrir algunos de los rincones con más historia de la región sin necesidad de alejarse demasiado de la capital.

Entre jardines monumentales, palacios, paseos junto al río y calles que conservan buena parte de su pasado, Aranjuez se convierte cada otoño en uno de esos destinos que merece la pena redescubrir.

Su entorno natural y su patrimonio ofrecen una combinación perfecta para quienes buscan un plan diferente, especialmente cuando el cambio de estación transforma por completo el paisaje.

Pero existe una forma de llegar hasta allí que convierte la propia escapada en parte de la experiencia. Un viaje que permite retroceder en el tiempo y recuperar el espíritu de los primeros trayectos ferroviarios que conectaron Madrid con el Real Sitio hace más de un siglo.

Vuelve el Tren de la Fresa

El Tren de la Fresa volverá a ponerse en marcha este otoño, recuperando uno de los recorridos históricos más emblemáticos de la Comunidad de Madrid. Su nueva temporada arrancará el próximo 3 de octubre y permitirá viajar entre Madrid y Aranjuez durante varios fines de semana hasta el 8 de noviembre.

El recorrido sigue la histórica línea ferroviaria entre Madrid y Aranjuez, inaugurada en 1851 y considerada la primera de la Comunidad de Madrid y la segunda de la Península Ibérica.

En 2026, además, se cumplen 175 años de aquel viaje inaugural, convirtiendo la nueva temporada en una ocasión especialmente simbólica para descubrir uno de los trenes turísticos más conocidos de la región.

¿Cómo es el recorrido del Tren de la Fresa?

El viaje comienza en el Museo del Ferrocarril de Madrid, ubicado en la antigua estación de Delicias. Desde allí, el convoy pone rumbo a Aranjuez siguiendo el trazado de aquella histórica línea ferroviaria que comenzó a funcionar a mediados del siglo XIX.

A bordo, la experiencia busca recuperar parte del ambiente de los viajes de otra época. Los viajeros son acompañados por personal caracterizado con vestuario histórico y, durante el trayecto de regreso a Madrid, reciben las tradicionales fresas de Aranjuez, el producto que terminó dando nombre a este singular tren.

Una vez en destino, la jornada continúa por el Real Sitio y Villa de Aranjuez, cuyo Paisaje Cultural está reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco. El Palacio Real, sus jardines históricos, el río Tajo y las tradicionales huertas de la localidad convierten esta escapada en un plan especialmente atractivo durante los meses de otoño.

¿Qué incluye el viaje del Tren de la Fresa?

Una de las particularidades del Tren de la Fresa es que existen diferentes itinerarios para completar el día en Aranjuez, por lo que cada viajero puede escoger la experiencia que mejor encaje con sus planes.

Entre las opciones se encuentra 'Fresas con Nata', que combina el trayecto de ida y vuelta con un recorrido en tren turístico urbano y visitas guiadas por algunos de los jardines históricos de Aranjuez. Una propuesta que también resulta especialmente cómoda para quienes viajan con niños.

Otra alternativa es 'Fresas del Tajo', que incorpora un paseo en barco turístico por el río Tajo, además de distintos recorridos por los jardines y el entorno monumental de la localidad.

Para quienes quieran conocer algunos de los lugares más representativos del Real Sitio está 'Fresas Reales', que incluye la visita al Palacio Real de Aranjuez y al Museo de Falúas Reales.

También se ofrecen propuestas como 'Fresas de la Huerta', que permite acercarse a las tradicionales huertas de Aranjuez y participar en actividades pensadas especialmente para las familias, así como otros itinerarios como 'Fresas Ciclistas', 'Fresas con Música' o 'Fresas entre Piraguas'.

Fechas del Tren de la Fresa en otoño de 2026

La temporada de otoño contará con 13 viajes entre Madrid y Aranjuez. Durante el mes de octubre, el Tren de la Fresa circulará los días 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 y 31.

En noviembre habrá tres nuevas oportunidades para viajar a bordo del convoy: 1, 7 y 8 de noviembre, fecha en la que está previsto el último recorrido de la temporada de otoño.

El Tren de la Fresa sale del Museo del Ferrocarril de Madrid a las 10.00 horas y llega aproximadamente a Aranjuez una hora después. A partir de ese momento, los viajeros disponen de varias horas para disfrutar del itinerario seleccionado y conocer algunos de los principales atractivos de Aranjuez.

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El regreso se realiza por la tarde, con salida desde la estación de Aranjuez y llegada de nuevo al Museo del Ferrocarril de Madrid alrededor de las 19.30 horas, aunque los horarios pueden variar ligeramente dependiendo de la experiencia elegida.