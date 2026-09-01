Septiembre comienza con bochorno en Madrid: este miércoles los termómetros seguirán subiendo y la Aemet activa el aviso amarillo

La primera semana de septiembre está marcada por el regreso de las vacaciones. Las calles se ven más ajetreadas, los trenes están más llenos y las miradas con sueño son el paisaje de la Madrid que amanece para volver a la oficina. Sin embargo, el verano, que los últimos días también había dado un respiro, empieza el mes con máximas de 37ºC, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso amarillo este miércoles.

Temperaturas que suben en toda la Comunidad

Las mínimas estarán en aumento, pero tan sólo en Navalcarnero alcanzarán los 21ºC. En Getafe, los termómetros se acercarán a los 20ºC y Collado Villalba junto a Madrid capital se conformarán con 19ºC. Lo más cercano al tiempo fresco llegará a Alcalá de Henares, donde se esperan mínimas de 15ºC y a Aranjuez con 14ºC.

Esas serán las temperaturas al amanecer, pero no durarán mucho. Poco después del mediodía se superarán los 30ºC y se registrarán las máximas al rededor de las 17:00 horas, aunque la segunda mitad de la tarde se mantendrá en valores similares.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este miércoles / Aemet

En este sentido, las máximas más altas, de 37ºC, se darán en Alcalá de Henares, Aranjuez y Getafe. El resto de municipios se quedan con cifras parecidas, por ejemplo, Madrid capital y Navalcarnero tendrán 36ºC, mientras que Collado Villalba sólo subirá a 35ºC.

En definitiva, en la Sierra es donde menos subirán, pero las máximas estarán en asenso generalizado, lo suficiente para que la Aemet active el aviso amarillo en toda la Comunidad, en concreto, entre las 13:00 y 21:00 horas, con lo cual se recomienda limitar las actividades al aire libre, al menos en este horario.

Cielos despejados en una semana calurosa

Este miércoles sigue teniendo cielos despejados con algún intervalo de nubes altas, pero ninguna lluvia. La probabilidad sigue siendo nula, al menos hasta el sábado, que sube al 55% y el domingo tampoco termina de descartarse con 25%.

Asimismo, tendrá vientos flojos variables, con predominio del suroeste durante las horas centrales. Este miércoles alcanzará los 20km/h de componente norte después de las 18:00 horas, una velocidad que se extiende a la madrugada del jueves, que tampoco dará respiro a los madrileños y, en su lugar, tendrá aviso amarillo por calor.

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

De cara a los próximos días, el índice ultravioleta 'alto' (de 7) ya revela que será una semana calurosa. De hecho, los termómetros seguirán subiendo hasta los 38ºC de este sábado, aunque al llegar con precipitaciones puede que no vaya a ser un calor tan sofocante.

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El domingo bajará su máxima, a los 35ºC, pero el próximo lunes volverá a subir a los 37ºC. Por su parte, las mínimas se quedan por encima de los 20ºC a partir de este jueves, de acuerdo a la predicción de Aemet, que sólo puede calcular con alguna certeza hasta los siete días siguientes.