Robert Wilson, Fernando Pessoa y William Shakespeare en un Festival de Otoño que mira a América: guía completa de la programación

Madrid volverá a convertirse en noviembre en un gran mapa de las artes escénicas contemporáneas. La 44ª edición del Festival de Otoño desplegará del 6 al 29 de noviembre una programación de 29 espectáculos procedentes de 18 países, repartidos por 13 espacios de la región. Teatro, danza, música y performance convivirán en una convocatoria especialmente atenta a la creación llegada del continente americano, sin perder de vista algunas de las voces más singulares de la escena europea y africana. El arranque llevará la firma de uno de los grandes renovadores del teatro de las últimas décadas. La compañía de Robert Wilson abrirá el festival con PESSOA-Since I've Been Me, espectáculo protagonizado por Maria de Medeiros y concebido alrededor del universo de Fernando Pessoa. El inconfundible lenguaje visual de Wilson, construido a partir de una dramaturgia alejada de las lecturas cerradas, servirá como puerta de entrada a una edición que apuesta precisamente por las formas escénicas difíciles de encasillar.

La creación norteamericana tendrá una presencia destacada. Trajal Harrell, una de las figuras centrales de la danza contemporánea internacional y León de Plata de la Bienal de Venecia en 2024, llegará con Tambourines, trabajo inspirado en La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Faye Driscoll, por su parte, firma flesh chariot, chariot of flesh, primera colaboración de la coreógrafa con el Cullberg Ballet sueco. También desde Estados Unidos, Vanessa Sánchez combinará danza, música y teatro en Pachuquismo, una pieza que recupera la cultura pachuca y explora la construcción de la identidad chicana. La vertiente musical tendrá como uno de sus nombres propios a Sorvina. La cantante, nacida en Nueva Jersey y residente en Berlín, presentará junto a un quinteto su álbum Oh, the Places You'll Go, en un directo atravesado por el jazz rap, el neo-soul, el góspel y el hip-hop. A ella se suma la británica Izo FitzRoy, que llevará al escenario A Good Woman, con el góspel de Nueva Orleans como una de las raíces esenciales de su sonido.

'El corazón de Ester', de Alberto Cortés. / ALEJANDRA AMERE

El viaje por América se extiende mucho más al sur. Argentina, México, Perú, Brasil, Uruguay y Chile aportan propuestas que convierten la memoria, la identidad, la violencia, los afectos y los conflictos contemporáneos en materia teatral. El mexicano Anacarsis Ramos presentará Mi madre y el dinero, mientras Sebastián Rubio y Yanira Dávila llegan desde Perú con El rincón de los muertos. Los argentinos Marco Canale y Verónica Pallini estrenarán Collons!, proyecto participativo alrededor de las masculinidades, y Laura Sbdar y Consuelo Iturraspe desembarcarán con Un tiro cada uno, construido a partir de casos reales de violencia machista.

Sorvina, en una imagen promocional. / SHANNON KONE

Los clásicos también regresarán al festival, aunque sometidos a nuevas miradas. Cristiana Morganti y Claudio Tolcachir se encuentran en The Forest, un territorio escénico con resonancias de Shakespeare. Desde Chile, Cristián Plana y Gabriel Calderón presentan Historia de un jabalí (o algo de Ricardo III), mientras Xavier Albertí y el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco confluyen en La ira de Narciso. La compañía francesa Théâtre des 13 vents completa este juego de espejos con Un Hamlet de moins. Desde Brasil, Luiz Felipe Reis propone Deserto, creación conectada con el imaginario literario de Roberto Bolaño. La escena europea aporta otros nombres de peso. La compañía belga tg STAN pondrá en juego el humor incómodo de Nachtland y la directora polaca Anna Augustynowicz llegará con Yesterday You Were Angry in Green, centrada en la maternidad, las neurodivergencias y los prejuicios. Una de las presencias más esperadas será la coreógrafa caboverdiana Marlene Monteiro Freitas, cuyo desbordante universo encontrará en NÔT, inspirado en Las mil y una noches, un nuevo campo de experimentación.

Ede y la danza

La danza tendrá, de hecho, un peso notable. Diana Szeinblum revisará el folclore argentino en Adentro!; el iraní Armin Hokmi presentará Shiraz; David Coria llevará BABEL, torre viva; Mauricio Pérez Fayos explorará nuevos territorios en Coreografías virtuales: movimiento(s) futuro(s); y Chey Jurado cruzará danza contemporánea, lenguajes urbanos y teatro físico en Marea Weekend. Entre las propuestas españolas figuran Andrea Jiménez con Contra Antígona, Gon Ramos y Javier Ruiz de Alegría con Hashima Hamlet y Alberto Cortés, que participará con El corazón de Ester y Analphabet. La cantante y creadora Ede añadirá otra capa a esa voluntad de borrar fronteras entre disciplinas con el concierto Entra con cuidado y quédate a bailar.

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'Habla el mercado', de UMAMI. / SARA TOLEDO

El Festival de Otoño completará su cartel con siete estrenos absolutos, dos estrenos europeos y nueve estrenos en España. Fuera de las funciones, el programa ÁGORA ampliará la experiencia mediante conversaciones, encuentros con artistas y actividades de aproximación a las obras. Entre sus novedades estarán las Incursiones, que trasladarán la creación a lugares alejados del escenario convencional. La compañía UMAMI inaugurará esta vía con Habla el mercado, una propuesta que mezcla gastronomía, tecnología y creación artística en el Mercado de Vallehermoso.