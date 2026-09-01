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Este pueblo de Madrid se transformará en un mundo de Navidad durante casi dos meses: las entradas ya se están agotando

Entre montañas, naturaleza y cabañas decoradas, una histórica villa madrileña se transformará durante casi dos meses en un auténtico mundo navideño, con elfos, pruebas, deseos y hasta una visita a Papá Noel

La experiencia propone una misión para toda la familia en la que los visitantes deberán recorrer diferentes espacios temáticos y superar pruebas

La experiencia propone una misión para toda la familia en la que los visitantes deberán recorrer diferentes espacios temáticos y superar pruebas

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Aunque todavía quedan semanas para sacar los adornos y encender las primeras luces, la Navidad empieza a asomarse poco a poco en el calendario.

Con la llegada del otoño aparecen también esos planes que anticipan una de las épocas más esperadas del año, especialmente para quienes disfrutan de los mercadillos, los pueblos iluminados y las escapadas en familia.

Y este año no hará falta viajar demasiado lejos de Madrid para adentrarse en un escenario de cuento. Entre montañas, naturaleza y cabañas decoradas, una histórica villa madrileña se transformará durante casi dos meses en un auténtico mundo navideño, con elfos, pruebas, deseos y hasta una visita a Papá Noel.

El encargado de traer toda esa magia será El Valle de la Navidad, una experiencia inmersiva que abrirá sus puertas en Bustarviejo, a menos de 45 minutos de Madrid, y que podrá visitarse desde el 6 de noviembre de 2026 hasta el 5 de enero de 2027.

Un pueblo de Madrid se transforma en el Valle de la Navidad

La experiencia propone una misión para toda la familia en la que los visitantes deberán recorrer diferentes espacios temáticos y superar pruebas acompañados por los personajes del Valle. El objetivo final será conseguir el Diploma Oficial del Valle de la Navidad y conocer a uno de sus habitantes más esperados: Papá Noel.

Durante el recorrido aparecerán lugares como La Sala del Tiempo Mágico, Los Secretos de los Elfos, Los Sabores de la Navidad, La Campana de los Deseos o La Cabaña de Papá Noel, además de una senda para pasear libremente y distintos rincones preparados para hacer fotografías.

La experiencia combina zonas interiores y exteriores y tiene una duración aproximada de entre dos y dos horas y media. Está especialmente recomendada para niños de 2 a 12 años, aunque está diseñada para que participe toda la familia.

Fechas y entradas para El Valle de la Navidad

El Valle de la Navidad estará abierto del 6 de noviembre de 2026 al 5 de enero de 2027 en el entorno de Valle Abedules, en Bustarviejo.

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Las entradas ya están a la venta y parten de 20 euros en determinados pases de lunes a jueves lectivos. Durante los viernes, fines de semana y festivos, los precios son generalmente de 23 euros, mientras que algunas fechas especiales de diciembre alcanzan los 25 euros.

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