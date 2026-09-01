El PSOE apuesta por Juana López Pagán para recuperar la alcaldía de Móstoles en 2027

El PSOE-M ha apostado por Juana López Pagán para recuperar en las elecciones municipales de 2027 la alcaldía de Móstoles, la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid y uno de sus principales feudos del sur de la región durante décadas, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

López Pagán, actualmente asesora en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, presentará su candidatura a las primarias del PSOE de Madrid --cuyo plazo se abre este viernes-- después de que el secretario general del PSOE de Móstoles, Álex Martín, anunciase que no concurriría al proceso interno.

La aspirante es una figura ajena hasta ahora a la política municipal mostoleña. Su desembarco se produce después de que Martín avanzase que había trabajado junto al secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, para encontrar "la mejor opción para ser la futura alcaldesa de Móstoles".

Tensiones internas en el PSOE de Móstoles

El PSOE gobernó la ciudad entre 2015 y 2023. Noelia Posse accedió a la Alcaldía en 2018, tras la renuncia de David Lucas, y continuó al frente del Ayuntamiento después de las elecciones de 2019.

El mandato quedó marcado desde sus primeros meses por las polémicas relacionadas con la contratación de familiares y personas próximas a la alcaldesa. Posteriormente, el denominado 'caso ITV' situó bajo investigación a Posse y a varios integrantes de su Gobierno.

Ahora, la elección de López Pagán se produce tras varios meses de tensiones internas en la agrupación municipal socialista. A principios de junio, la exalcaldesa Noelia Posse y otros seis integrantes abandonaron la Comisión Ejecutiva Local al considerar que la situación era "orgánicamente insostenible".

Entonces acusaron a Martín --que figura junto a varios de los salientes como investigado en el 'Caso ITV'-- de haberse "enrocado" en la Secretaría General pese a las peticiones para que diese un paso al lado y advirtieron de que el conflicto podía perjudicar las expectativas electorales del PSOE en 2027.

A finales de ese mismo mes, la militancia respaldó ampliamente la gestión de la Ejecutiva liderada por Martín, con siete votos en contra, según fuentes socialistas. La Asamblea también designó a Lola Triviño como presidenta de la Agrupación y nombró a Carlos Rodríguez secretario de Organización y a Santiago Carrasco responsable de Política Municipal e Institucional.

Tras el anuncio de la candidatura, Noelia Posse ya ha trasladado su apoyo público a López Pagán a través de la red social 'X', donde le ha deseado suerte. "Si finalmente resultas elegida, Juana, te deseo mucha suerte y que te vaya bien. Y, por supuesto, bienvenida a Móstoles. Una ciudad maravillosa, con historia, presente y futuro. Una ciudad que hay que conocer, escuchar y respetar. Porque Móstoles merece que le vaya bien", ha escrito.

El PP, con Manuel Bautista

Los socialistas perdieron el Gobierno municipal de una de las principales ciudades del denominado 'cinturón rojo' madrileño en los comicios de mayo de 2023, después de ocho años al frente del Ayuntamiento. El PP fue la fuerza más votada y recuperó, con el apoyo de Vox, una Alcaldía que había perdido en 2015. Manuel Bautista fue investido alcalde y puso fin a dos legislaturas consecutivas de gobiernos socialistas.

Actualmente, el primer edil está investigado a raíz de la querella presentada por una exconcejal de su partido por un presunto caso de acoso sexual y laboral. Está citado a declarar el próximo 1 de diciembre en calidad de querellado.

Bautista ha defendido públicamente su inocencia, ha sostenido que se ha construido un relato que "no se corresponde con la realidad" y ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la admisión a trámite de la querella.

Biografía de Juana López Pagán

Juana López Pagán es licenciada en Derecho y está especializada en políticas de la Unión Europea, Administración Pública y Gobierno. Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado.

Durante las últimas dos décadas ha desarrollado su carrera en distintos ámbitos de la Administración y el sector público, combinando responsabilidades de gestión, dirección, asesoramiento institucional, docencia y acción internacional.

Una parte importante de su trayectoria profesional ha estado vinculada al municipalismo. Entre 2016 y 2021 fue jefa del Área Internacional y de Proyectos Europeos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Desde este puesto participó en la representación de los intereses de los gobiernos locales españoles ante instituciones europeas e internacionales y trabajó en proyectos relacionados con la Agenda 2030, la cooperación territorial, la gobernanza local y las redes internacionales de ciudades.

En 2021 se incorporó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como directora general de Políticas contra la Despoblación. Desde esta responsabilidad participó en el despliegue de la política estatal frente al reto demográfico y en el desarrollo de actuaciones destinadas a garantizar servicios, derechos y oportunidades con independencia del lugar de residencia.

Su trayectoria también incluye trabajos relacionados con la cohesión territorial, la vivienda, la conectividad, el empleo, la transición ecológica y las oportunidades para jóvenes y mujeres.

Posteriormente se incorporó al Ministerio de Igualdad, donde ha ejercido distintas responsabilidades de dirección y asesoramiento. Ha sido directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad y actualmente desarrolla labores de asesoramiento vinculadas a las políticas de igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Entre otros proyectos, participa en la puesta en marcha del Centro Estatal de Coordinación contra las Violencias Machistas Ana Orantes, concebido para reforzar la coordinación de las políticas públicas frente a las violencias contra las mujeres.

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López Pagán también fue profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid entre 2016 y 2021, compatibilizando su actividad profesional con la docencia y la investigación sobre políticas públicas, Administración y Gobierno local.