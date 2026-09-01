El periodista Alfonso Ussía tendrá una estatua en Madrid: frente a un conocido teatro, tendrá como vecinos a su abuelo y escritor, Pedro Muñoz Seca y al dibujante Antonio Mingote

Alfonso Ussía, columnista reconocido en la prensa conservadora, volverá a la calle Cea Bermúdez, en Madrid, con una escultura en bronce en su honor, siete meses después de su fallecimiento debido a complicaciones relacionadas al cáncer que padecía.

Si bien Alfonso Ussía nació en Madrid, falleció en Ruiloba, Cantabria, a los 77 años el 5 de diciembre de 2025. Sus artículos se pudieron leer en cabeceras de periódicos, su voz se pudo escuchar en cadenas de radio como la COPE y Onda Cero, como también en diferentes canales de televisión. Además, escribió ficción, especialmente destacable es su saga de novelas sobre El Marqués de Sotoancho, que fueron adaptadas como serie de televisión.

La estatua pretende conmemorar esta trayectoria y acercar otros genios de las letras y las viñetas al día a día de Chamberí, donde Ussía conservará la cercanía con su abuelo materno, Pedro Muñoz Seca, coronando el triángulo artístico completado por las viñetas del académico Antonio Mingote.

Alfonso Ussía en Madrid

Como ha explicado el propio Ejecutivo madrileño al concederle el galardón en su casa de Ruiloba, Cantabria, un homenaje a Ussía es necesario por el "conjunto de una obra donde sobresale como defensor de los valores y principios de la libertad".

En palabras de la institución autonómica, se trataba de un "columnista prolífico", "mezcla de cronista mordaz, humorista de estilo clásico y ensayista incisivo, toda su obra refleja su visión crítica de la sociedad", virtudes que cultivó a lo largo de su carrera tras publicar más de 40 libros, crear personajes inolvidables como Floro Recatado o el marqués de Sotoancho y firmar sus artículos en periódicos como el ABC y El Debate.

Es así que en 2018, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, le otorgó una Medalla de Oro durante los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid en reconocimiento a su extensa trayectoria literaria y periodística.

El periodista y escritor Alfonso Ussía durante el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid / Chema Moya / EFE

Asimismo, recibió el Premio de Cultura 2025 en la categoría de literatura por el conjunto de su obra. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, se desplazó a Ruiloba, donde para entonces el periodista ya se había retirado para entregarle el reconocimiento y la medalla vinculada.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto autonómico Madrid en Bronce, formalizado a través del Portal de Contratación Pública regional mediante un procedimiento negociado sin publicidad —fórmula prevista para piezas artísticas únicas—, ha sido adjudicado por un importe global de 251.791,10 euros, IVA incluido. Una vez finalizadas, las esculturas pasarán a integrar la colección estable del Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M).

Homenaje póstumo en bronce al humor de tres grandes referentes frente a un conocido teatro

Estos tres referentes conforman un conjunto de esculturas frente a los Teatros del Canal para recordar el largo recorrido creativo que desarrollaron en Madrid, donde encontraron sus característicos estilos de humor político.

Antonio Mingote, a quien el Rey ha concedido el título de Marqués de Daroca, también tendrá su estatua en Madrid / EUROPA PRESS / Europa Press

Las esculturas serán moldeadas por la artista Alicia García Huertas, especializada en retratos realistas de gran formato con este material. Creará tres figuras de bulto redondo a tamaño natural a partir de una aleación de bronce de alta calidad (94% de cobre).

Para ello, usará la técnica de la fundición a la cera perdida y quedarán integradas en diversas estructuras escenográficas concebidas para permitir la contemplación del conjunto desde múltiples ángulos, como los vecinos podrán atestiguar tras su emplazamiento previsto para este diciembre en el CA2M.

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En conjunto, las piezas alcanzarán un peso cercano a los 800 kilos, distribuidos en un volumen de 2,50 metros de altura por 3,50 metros de anchura y profundidad.