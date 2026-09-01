Este rincón de Madrid se transformará en una pequeña Tailandia durante dos noches: más de 1.000 farolillos iluminarán su lago

Septiembre marca para muchos el regreso a la rutina, pero en Madrid el final del verano todavía guarda algunas sorpresas. Las temperaturas empiezan a dar un pequeño respiro, los atardeceres llegan antes y los parques de la capital recuperan protagonismo como escenario de algunos de los planes al aire libre más especiales de la temporada.

Y hay noches en las que uno de esos espacios verdes puede cambiar por completo de aspecto. Basta imaginar un lago cubierto de pequeños puntos de luz, cientos de reflejos sobre el agua y el cielo oscureciendo poco a poco mientras suena música en directo. Sin duda, una estampa que parece trasladarnos durante unas horas a miles de kilómetros de Madrid.

Eso es precisamente lo que ocurrirá este mes de septiembre en uno de los parques más grandes de la ciudad. Más de 1.000 farolillos flotantes iluminarán el agua durante dos únicas noches, creando uno de los espectáculos más llamativos con los que Madrid despedirá el verano.

Se trata del Water Lantern Festival, que llegará los próximos 18 y 19 de septiembre al Parque Juan Carlos I. Una experiencia al aire libre en la que los asistentes podrán personalizar su propio farolillo antes de depositarlo sobre el agua al caer la noche, acompañados de música, actuaciones en directo y propuestas gastronómicas.

Más de 1.000 farolillos flotantes iluminarán un lago de Madrid

Durante dos noches, el Estanque Norte del Parque Juan Carlos I se convertirá en el escenario de una gran instalación efímera de luz. Los farolillos irán ocupando la superficie del agua hasta crear una imagen poco habitual en pleno Madrid.

La experiencia evoca visualmente algunas de las celebraciones de farolillos más conocidas de Asia y, especialmente, estampas asociadas a festividades tailandesas como Loy Krathong, caracterizadas por la presencia de pequeñas luces y ofrendas sobre el agua.

En Madrid, sin embargo, la propuesta tendrá su propia dinámica. Cada participante recibirá un farolillo que podrá personalizar con dibujos, mensajes, recuerdos o deseos antes del lanzamiento colectivo. La idea es que cada luz tenga un significado diferente y forme después parte de una gran composición sobre el lago.

El evento utiliza farolillos elaborados con papel de arroz biodegradable y base de madera, iluminados mediante velas LED en lugar de fuego. La organización asegura, además, que todos los farolillos serán recuperados del agua una vez finalizada la experiencia.

Un festival al atardecer en el Parque Juan Carlos I

El lugar elegido es una parte fundamental de la experiencia. Con alrededor de 160 hectáreas, el Parque Juan Carlos I es uno de los grandes espacios verdes de Madrid y cuenta con amplias praderas, zonas de agua, caminos, esculturas al aire libre y un olivar histórico.

Será concretamente el Estanque Norte el que concentre todas las miradas durante estas dos noches. A medida que caiga el sol, los farolillos comenzarán a transformar el paisaje y sus luces se reflejarán sobre la superficie del agua, con la vegetación del parque como telón de fondo.

El Water Lantern Festival no se limitará únicamente al momento del lanzamiento. La propuesta está pensada como una tarde completa para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. Habrá música, actuaciones en directo y oferta gastronómica, además del tiempo destinado a preparar y decorar cada farolillo.

A qué hora se lanzan los farolillos

Las puertas del Water Lantern Festival de Madrid abrirán a las 18.00 horas, por lo que los asistentes dispondrán de tiempo para instalarse, personalizar sus linternas y disfrutar del resto de actividades antes de que llegue el momento más esperado.

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El punto culminante de la noche se producirá entre las 20.30 y las 21.30 horas, cuando está previsto el lanzamiento de los farolillos al Estanque Norte. Será entonces cuando el lago quede cubierto por cientos de luces y se produzca la imagen que protagoniza el festival.