El Palacio Real que pocos conocen: tras doce años cerrada al público, reabrirán el histórico botiquín de Isabel II y los laboratorios secretos de la Real Botica en Madrid

Los madrileños llevan doce años esperando que se pueda entrar a uno de los escondites más desconocidos del Palacio Real. Por fin, después de año y medio de obras, reabrirán los herbarios y anaquelerías de la Real Botica, al que se suma un nuevo espacio museográfico dedicado a la historia de la botánica.

El acceso al público se recuperará a final de año, entre tanto, se ultiman las reformas para la modernización del Palacio Real, el más visitado de Patrimonio Nacional, para así recuperar sus antiguos albarelos de cerámica que datan del siglo XIX.

Otra faceta de la vida diaria en el Palacio Real

En los trabajos de remodelación, han descubierto una escalera oculta entre el suelo y un falso techo, apenas uno de los misterios que este nuevo recorrido permitirá desvelar en la nueva faceta de la vida diaria dentro del palacio, y es que fue durante siglos el lugar destinado a preparar y conservar los medicamentos que necesitaban los miembros de la Familia Real.

La Real Botica reabre su acceso al público este año para conocer cómo era la farmacia al servicio de la Casa Real / @Monarquía Española

La Real Botica también tiene sala de aparatos, despacho del farmacéutico y biblioteca con sus respectivos manuscritos de medicina, física y química, enterrados entre largos boticarios de plantas y dos incunables impresos en el siglo XV.

En cuanto al nuevo espacio museográfico, el arquitecto a cargo del proyecto, Raúl Gómez Escribano, ha detallado a ABC que la planta de arriba de la Real Botica acogerá un laboratorio Art-Decó del primer tercio del siglo XX, donde se encontrarán piezas históricas de la época, como el uniforme bordado del boticario o el botiquín de viaje de Isabel II, quien llevaba siempre consigo cientos de frascos con ingredientes para sus medicamentos.

Real Botica lleva cerrada al público desde 2013, pero está siendo remodelada

La Real Botica empezó a preparar sus pócimas y brebajes en 1594, durante el reinado de Felipe II. Originalmente hacía parte del antiguo Alcázar, pero cuando este fue destruido por un incendio en 1734, suspendió su ayuda medicinal.

En 1887 se instaló en el Palacio Real de Madrid funcionando como una farmacia hasta el año 2000. Con el cambio de un nuevo milenio, su acceso ha estado restringido al público y se cerró por completo en 2013, pero desde hace un año y medio, el palacio ha recibido obras para recuperar su infraestructura.

Precisamente gracias a estos trabajos, la semana pasada los madrileños pudieron entrar en el nuevo Centro de Recepción de Visitantes en el ala este del palacio, donde se integran los principales servicios de atención al público.

El plan de recuperación del Palacio Real también ha incluido mejoras en la Real Armería / CEDIDA

Entre las actuaciones realizadas en el palacio destacan la rehabilitación de la Real Armería, con nuevos paneles LED, y las obras en los Salones Génova, que se convertirán en una tienda y una cafetería. Además, Patrimonio Nacional ha renovado la cubierta para mejorar la eficiencia energética e instalado proyectores RGBW que permiten cambiar el color de la iluminación exterior para ocasiones especiales.

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A finales de este año, la Real Botica volverá a abrir sus puertas, como resultado de un convenio de colaboración entre Patrimonio Nacional y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. A su vez, el plan de modernización está financiado por fondos europeos con una inversión total que supera los 18 millones de euros.