Más Madrid se suma al PSOE como acusación popular en el caso que investiga la compra del ático de Ayuso

Más Madrid ha solicitado personarse como acusación popular en la causa abierta por la compra de un ático de 6,3 millones de euros en el barrio madrileño de Chamberí por parte de Planifica Madrid, empresa pública dependiente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La formación da así un paso más en la vía judicial por una operación que ha marcado buena parte de la polémica política del verano y se suma al PSOE en su intento de participar activamente en el procedimiento.

El escrito de Más Madrid ha sido presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 8, que tramita las diligencias previas. El partido reclama poder ejercer la acusación popular, acceder al procedimiento e intervenir en las diligencias destinadas a esclarecer cómo se gestó y ejecutó la adquisición del inmueble.

La formación sostiene que existen indicios para investigar si en la operación pudieron cometerse delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos en su modalidad de administración desleal, fraude a la Administración y administración desleal del patrimonio público. En su escrito cuestiona tanto la justificación de interés público de la compra como el procedimiento empleado por Planifica Madrid y asegura que la operación se desarrolló de forma “opaca”. También plantea que debe esclarecerse si la adquisición respondió a la orden de algún órgano político.

"Un movimiento opaco, vergonzoso y contra el interés de las y los madrileños que no vamos a dejar de investigar hasta el final", ha valorado la portavoz regional de la formación, Mónica García, a través de su cuenta de X. La personación formal llega después de que Más Madrid ya anunciara el 12 de agosto que pretendía incorporarse como acusación popular si la investigación judicial seguía adelante. Asimismo, el partido también formalizó ayer una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por posible menoscabo de las arcas públicas.

El movimiento de Más Madrid se suma al ya emprendido por el PSOE. Los socialistas han remitido igualmente este martes un escrito al Juzgado de Instrucción número 8 solicitando personarse como acusación popular. "Que se investiguen hasta el final las posibles irregularidades y el uso de dinero público para financiar su último capricho personal. Los madrileños merecen respuestas", ha reclamado en su cuenta de X el secretario general de la formación, Óscar López.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por Iustitia Europa. Como ya existía un procedimiento judicial abierto, la Fiscalía Provincial de Madrid remitió al mismo juzgado otras cuatro denuncias que había recibido: la del PSOE y las de tres particulares. De este modo, las distintas denuncias quedaron concentradas en la causa que ahora instruye el juzgado madrileño.

El origen del caso se encuentra en la adquisición por Planifica Madrid de un ático situado en el número 35 del paseo del General Martínez Campos, en Chamberí. La empresa pública pagó alrededor de 6,3 millones de euros por un inmueble de unos 485 metros cuadrado y cerca de 200 de terraza. La compra se realizó en abril y no fue comunicada públicamente en aquel momento.

El Gobierno madrileño explicó tras conocerse la operación que el inmueble serviría como espacio provisional para la Presidencia de la Comunidad durante unas futuras obras en la Real Casa de Correos de Sol, sede del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, la oposición ha cuestionado desde entonces tanto esa justificación como la compatibilidad urbanística del inmueble con el uso anunciado.

Tras recrudecerse la polémica, Sol anunció la puesta en venta de la vivienda para ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de la SIerra Oeste. Un movimiento que, para Ayuso, daba por zanjado el asunto. "Ya está en venta, chao pescao", afirmó la presidenta a finales de agosto durante una visita al pantano de San Juan.