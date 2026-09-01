El Hospital Cruz Roja abre una Unidad de Riesgo Vascular para pacientes con enfermedad hepática metabólica

El Hospital Universitario Cruz Roja de Madrid ha creado una unidad específica para pacientes con enfermedad hepática metabólica que presentan riesgo vascular, según ha informado este martes la Comunidad de Madrid.

El objetivo es detectar estos casos de forma precoz y organizar su seguimiento desde el cribado en Atención Primaria hasta la atención hospitalaria. Para ello, el centro ha establecido consultas monográficas en las que participan profesionales de distintas especialidades.

La unidad está formada por facultativos de Aparato Digestivo, Cardiología, Urología y Psiquiatría, además de profesionales de Enfermería, Psicología, Fisioterapia y Nutrición.

El servicio incluye también talleres grupales sobre actividad física, alimentación y apoyo psicológico. Según el Gobierno regional, están dirigidos especialmente a pacientes considerados de alto riesgo y buscan reducir la progresión de la enfermedad hepática y cardiovascular mediante cambios en los hábitos de vida.

Una enfermedad que afecta a más del 20% de la población

La enfermedad hepática metabólica, también denominada esteatosis hepática, es una patología crónica que afecta a más del 20% de la población general, de acuerdo con los datos facilitados por la Comunidad de Madrid. Su prevalencia es mayor entre las personas con obesidad o diabetes.

Su evolución suele ser lenta, aunque en algunos pacientes puede progresar hasta cirrosis y, eventualmente, hepatocarcinoma. Las personas afectadas presentan además un mayor riesgo de cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular, una asociación que explica la incorporación del seguimiento cardiovascular a la nueva unidad.

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Esta versión me parece más de información sanitaria y menos de comunicado de la Comunidad: cuenta qué se crea, para quién, cómo funcionará y por qué es relevante, y deja explícitamente atribuidos al Gobierno regional tanto los objetivos como los datos que proceden de su nota.