Madrid entra en modo Berlanga: cine, misterio e ironía para cerrar el año en CaixaForum

El otoño cultural madrileño tendrá en CaixaForum uno de sus focos más singulares. El centro encara el último tramo de 2026 con dos exposiciones que, aunque se mueven en territorios muy distintos, ojo, comparten una misma invitación: mirar dos veces. Primero llegarán Javier y Rafa Forteza, con una muestra construida alrededor de identidades esquivas, figuras que parecen emerger y desaparecer y una pintura que se resiste a ofrecer respuestas inmediatas. Después será el turno de Luis García-Berlanga, revisitado desde dentro, no sólo como director imprescindible, sino como observador feroz de una España contradictoria y profundamente humana.

La temporada arrancará el 8 de septiembre con Rumores infundados, primera exposición conjunta de Javi y Rafa Forteza. Pinturas y esculturas componen un recorrido donde el rostro funciona menos como retrato que como pregunta. A veces, aparece reconocible. Otras, queda atrapado entre capas, gestos y superficies que desdibujan cualquier certeza sobre quién está al otro lado. Este juego con la identidad adopta tonos diferentes en cada autor. Javier Forteza, médico además de artista, trabaja con facciones que parecen atravesadas por estados emocionales cambiantes. En Rafa Forteza, la imagen se vuelve más física: la materia y el espacio del lienzo ganan peso hasta acercar algunas obras a la abstracción. Puede visitarse hasta el 2 de noviembre.

'Ausencia de tu presencia', de Javier Forteza (2023). / NATALIA LEBEDEVA

A finales de noviembre, CaixaForum cambiará de registro para entrar en la cabeza y en el cine de Berlanga. Interior Berlanga abrirá al público el 25 de noviembre y permanecerá en Madrid hasta el 23 de mayo de 2027. La exposición plantea un viaje por la biografía, el archivo y el imaginario del cineasta valenciano a través de materiales originales, documentos personales y piezas audiovisuales, con una puesta en escena que busca trasladar al espacio expositivo la energía de una película. Comisariada por Sol Carnicero y Bernardo Sánchez Salas, la propuesta cuenta también con el asesoramiento de José Luis García Berlanga y parte del trabajo desarrollado sobre el archivo personal del director junto a Filmoteca Española. El recorrido propone reconstruir al hombre que había detrás de títulos que convirtieron el humor, la sátira y el caos colectivo en una manera de diseccionar el país. La visita comienza en su entorno íntimo y familiar, avanza por sus obsesiones y su particular lectura de la historia española y termina atendiendo a la huella que dejó su forma de hacer cine.

Las exposiciones no estarán solas. CaixaForum Madrid mantendrá hasta el 7 de marzo de 2027 Somos Naturaleza, una experiencia inmersiva realizada por OASIS Immersive Studios en colaboración con National Geographic que pone el foco en la biodiversidad. A ello se sumará una agenda de pensamiento, cine, música, propuestas familiares y divulgación científica.

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'Osadía', de Rafa Forteza (2022-2023). / NATALIA LEBEDEVA

Entre las citas del cuatrimestre figuran nuevos encuentros de En Pausa, con la cineasta Lucrecia Martel y el filósofo Antonio Monegal; el cineclub de CaixaForum, que esta vez abordará las migraciones; conversaciones sobre procesos creativos con Soleá Morente y Jonás Trueba, además de microconciertos y otros formatos musicales. La programación científica también buscará bajar las grandes preguntas a la vida diaria, con sesiones dedicadas, entre otros asuntos, a la inteligencia artificial y las causas biológicas de ciertos olores corporales. Con esta planificación, CaixaForum Madrid cierra el año moviéndose entre dos extremos fértiles: el misterio de una cara que no termina de revelarse y la mirada de un cineasta que convirtió las contradicciones de toda una sociedad en una de las comedias más incómodas de nuestra cultura.