ALTAS TEMPERATURAS
Madrid cierra agosto con menos de la mitad de muertes atribuibles al calor que el verano pasado
El sistema MoMo estima 267 fallecimientos desde el 15 de mayo, un 54,7% menos que los 590 del mismo periodo de 2025, mientras España alcanza un récord histórico de 5.232
La Comunidad de Madrid ha cerrado agosto con 267 muertes atribuibles a las altas temperaturas desde que comenzó el periodo de vigilancia estival, el pasado 15 de mayo. Son 323 menos que las 590 estimadas durante las mismas fechas de 2025, lo que supone un descenso del 54,7%, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.
El balance madrileño queda reducido al 45% del registrado el verano anterior y se sitúa entre los más bajos de la serie histórica, iniciada en 2015. Únicamente 2018, con 245 fallecimientos estimados, y 2020, con 258, presentan cifras inferiores entre el 15 de mayo y el 31 de agosto. Por género, 160 de los fallecimientos estimados corresponden a mujeres y 107 a hombres. El impacto vuelve a concentrarse en la población de mayor edad, especialmente entre los mayores de 85 años.
La evolución regional contrasta con la del conjunto del país. España acumula en ese mismo periodo 5.232 muertes atribuibles al exceso de temperatura, un 43% más que las 3.658 contabilizadas hasta agosto de 2025. La cifra supera incluso el balance completo del verano de 2022, hasta ahora el peor de la serie del MoMo, cuando se estimaron 4.789 fallecimientos.
Agosto, origen de la diferencia
La caída de la mortalidad en Madrid se concentra prácticamente por completo en agosto. Durante este último mes, el MoMo estima 53 fallecimientos, frente a los 413 del mismo mes de 2025, un desplome del 87,1%. En junio, por el contrario, las muertes aumentaron de 48 a 93, mientras que julio dejó cifras similares: 121 este año frente a 129 el anterior. Entre el 15 y el 31 de mayo no se atribuyó ninguna muerte al calor en la región en ninguno de los dos ejercicios.
El agosto de 2025 fue especialmente adverso en Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo clasificó como “extremadamente cálido”, con una temperatura media 2,5 grados superior a la normal y una intensa ola de calor entre los días 3 y 18. Fue el segundo agosto más cálido de la serie regional y el más caluroso registrado en El Retiro desde 1920.
Este verano, los días con mayor impacto en Madrid se concentraron antes: el 8 y el 9 de julio, con 17 y 16 muertes estimadas, respectivamente, seguidos del 10 de julio y del 24 y 25 de junio, con alrededor de 15 cada jornada.
Máximos históricos a nivel nacional
En el conjunto del país ha sucedido algo similiar. Entre el 15 y el 31 de mayo se contabilizaron 123 muertes, frente a ocho en 2025; junio pasó de 407 a 937 y julio, de 1.060 a 2.025. Agosto, por su parte, dejó 2.147 fallecimientos, una cifra similar a la del año anterior.
Cataluña concentra 1.840 muertes atribuibles al calor, más de un tercio del total nacional, seguida de la Comunidad Valenciana, con 524; Andalucía, con 473, y el País Vasco, con 407. Madrid representa este año el 5,1% de las estimaciones españolas, frente al 16,1% de 2025.
La inmensa mayoría de las defunciones de este verano, como en todos, se producen en los mayores de 65 años (5.048), especialmente en los de mas de 85, que suponen el 62 % del total con 3.256. Asimismo, las mujeres, con el 60 % del total, son las más afectadas.
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