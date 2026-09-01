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COMUNIDAD DE MADRID

Julio de récord para Madrid: casi 800.000 turistas internacionales impulsan el gasto turístico un 6,3%

El gasto diario por turista en la Comunidad de Madrid superó los 340 euros, superando en 122 euros la media nacional

Una mujer con una maleta en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Una mujer con una maleta en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. / RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

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EP

Madrid

La Comunidad de Madrid recibió un total de 798.609 turistas internacionales durante el mes de julio, lo que supone un aumento del 11% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.612 millones, un 6,3% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De media, cada turista permaneció 5,9 días en la región, un 8,7% menos respecto al año anterior, con un gasto de 340 euros al día, 122 euros por encima de la media nacional (218 euros) y un repunte del 4,8% respecto a julio de 2025.

En total, el gasto medio por persona se situó en 2.018 euros en la región, un 4,2% menos respecto a julio del año anterior, aunque 439 euros por encima de la media nacional (1.579 euros).

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En lo que va de año, 5.812.683 turistas han recalado en la región, un 9,6% más respecto al mismo periodo del 2025, y han dejado un gasto de 11.620 millones de euros, una cifra que supone una subida del 10,7% respecto a los primeros siete meses de 2025.

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