COMUNIDAD DE MADRID
Julio de récord para Madrid: casi 800.000 turistas internacionales impulsan el gasto turístico un 6,3%
El gasto diario por turista en la Comunidad de Madrid superó los 340 euros, superando en 122 euros la media nacional
EP
La Comunidad de Madrid recibió un total de 798.609 turistas internacionales durante el mes de julio, lo que supone un aumento del 11% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.612 millones, un 6,3% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De media, cada turista permaneció 5,9 días en la región, un 8,7% menos respecto al año anterior, con un gasto de 340 euros al día, 122 euros por encima de la media nacional (218 euros) y un repunte del 4,8% respecto a julio de 2025.
En total, el gasto medio por persona se situó en 2.018 euros en la región, un 4,2% menos respecto a julio del año anterior, aunque 439 euros por encima de la media nacional (1.579 euros).
En lo que va de año, 5.812.683 turistas han recalado en la región, un 9,6% más respecto al mismo periodo del 2025, y han dejado un gasto de 11.620 millones de euros, una cifra que supone una subida del 10,7% respecto a los primeros siete meses de 2025.
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