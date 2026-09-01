Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estadio de ShakiraDesalojo Casa ÁrabeMuertes por calorBarça- RayoTeatro EspañolMuralistaJaponés ChiruEscuela Oficial de IdiomasTamara Falcó
instagramlinkedin

FÚTBOL

La jueza rechaza la petición del Real Madrid de prorrogar el 'caso Negreira', aunque no cierra aún la instrucción

El club blanco pidió prorrogar otros seis meses la instrucción del caso

José María Enríquez Negreira, camino a los juzgados.

José María Enríquez Negreira, camino a los juzgados. / Jordi Otix

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

La jueza que investiga los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira ha rechazado la petición del Real Madrid de prorrogar otros seis meses la causa, si bien no cierra aún la instrucción porque hay dos testificales fijadas para noviembre.

En un auto, al que tuvo acceso EFE este martes, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona ha desestimado la petición del Real Madrid, al que se adhirió la Fiscalía, de prorrogar otros seis meses la instrucción del caso, que vencía precisamente este 1 de septiembre.

La jueza, que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier, considera que no es "necesario" alargar la instrucción por el hecho de que queden dos testificales fijadas para el mes de noviembre, cuando está previsto que comparezcan el exfutbolista y exentrenador del filial del Barça Gerard López y el delegado del filial, Antonio A. Según resalta la jueza en su auto, fechado el pasado 10 de agosto, no es necesario alargar la instrucción porque estas dos testificales fueron acordadas antes de que finalizara la última prórroga, que vencía precisamente hoy, 1 de septiembre.

La jueza tampoco ve necesario prorrogar el plazo de instrucción a la espera de que la Audiencia de Barcelona resuelva sobre unas diligencias de investigación que solicitó el Real Madrid y que la magistrada denegó. Según la magistrada, si la Audiencia diese la razón al Real Madrid, estas diligencias no serían "inválidas", aunque se practiquen una vez transcurrido el plazo de instrucción.

Noticias relacionadas

El Real Madrid pidió el pasado 14 de julio que se prorrogaran otros seis meses la instrucción del caso Negreira al considerar que el resultado de la "pormenorizada investigación, llevada a cabo en fase de instrucción" por la Guardia Civil, arroja "elementos y evidencias, directas e indiciarias, más que consolidadas de la comisión de un delito continuado de corrupción deportiva".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX
  2. Móstoles anuncia dos conciertos gratuitos para sus Fiestas Patronales 2026: ‘Cerca de las Estrellas’ y ‘Michael Legacy’
  3. El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media
  4. Viajar en los buses de la EMT y en Bicimad será gratis en la vuelta al cole: estos son los días que no tendrás que pagar
  5. Javier Bardem: 'Marruecos se siente más envalentonado que nunca para ejercer presión migratoria gracias al apoyo de Estados Unidos
  6. Un incendio calcina el plató de 'Maestros de la Costura' y amenaza el de Masterchef, que salvaron 'in extremis' los bomberos
  7. El café de especialidad se escapa del centro de Madrid: dos jóvenes abren en Alcorcón la cafetería que echaban de menos
  8. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey

La jueza rechaza la petición del Real Madrid de prorrogar el 'caso Negreira', aunque no cierra aún la instrucción

La jueza rechaza la petición del Real Madrid de prorrogar el 'caso Negreira', aunque no cierra aún la instrucción

Este pueblo de Madrid se transformará en un mundo de Navidad durante casi dos meses: las entradas ya se están agotando

El famoso libro de realismo mágico que tienes que leer para no perderte un detalle en el concierto de Shakira en Madrid

El famoso libro de realismo mágico que tienes que leer para no perderte un detalle en el concierto de Shakira en Madrid

Más Madrid se suma al PSOE como acusación popular en el caso que investiga la compra del ático de Ayuso

Más Madrid se suma al PSOE como acusación popular en el caso que investiga la compra del ático de Ayuso

Este rincón de Madrid se transformará en una pequeña Tailandia durante dos noches: más de 1.000 farolillos iluminarán su lago

Este rincón de Madrid se transformará en una pequeña Tailandia durante dos noches: más de 1.000 farolillos iluminarán su lago

Mercadona cambia su horario en Alcalá de Henares desde hoy: estas son las horas de apertura y cierre

Mercadona cambia su horario en Alcalá de Henares desde hoy: estas son las horas de apertura y cierre

Almeida amenaza con ir a los tribunales para recuperar las Escuelas Aguirre tras vencer el ultimátum dado a Casa Árabe

Almeida amenaza con ir a los tribunales para recuperar las Escuelas Aguirre tras vencer el ultimátum dado a Casa Árabe

Madrid entra en modo Berlanga: cine, misterio e ironía para cerrar el año en CaixaForum