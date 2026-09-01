Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estadio de ShakiraDesalojo Casa ÁrabeMuertes por calorBarça- RayoTeatro EspañolMuralistaJaponés ChiruEscuela Oficial de IdiomasTamara Falcó
instagramlinkedin

EXPOSICIONES

Iberdrola organiza en Madrid la mayor exposición dedicada a la evolución tecnológica y el futuro de la electricidad

Se podrá acceder de forma gratuita entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre en la Galería de Cristal de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles

Cartel exposición de Iberdrola

Cartel exposición de Iberdrola / IBERDROLA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jaime Mejías

Iberdrola va a poner a disposición del público la mayor exposición monográfica e interactiva sobre el pasado, el presente y el futuro de la electricidad realizada hasta la fecha. Bajo el título Un viaje electrizante: experiencia inmersiva Iberdrola, la muestra podrá visitarse de forma gratuita entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre en la Galería de Cristal de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles de Madrid, tal y como ha afirmado la energética a través de un comunicado a la prensa.

"La exhibición invita a descubrir los principales hitos que han marcado la historia de la electrificación, desde los primeros descubrimientos científicos hasta las últimas innovaciones tecnológicas, y muestra a través de contenidos virtuales cómo serán las ciudades del futuro en la era de la electricidad”, apunta Iberdrola. De marcado carácter divulgativo, la iniciativa busca despertar la curiosidad de los jóvenes por la ciencia y la tecnología e inspirar vocaciones entre las nuevas generaciones llamadas a desempeñar un papel protagonista en la construcción de ese futuro eléctrico.

El papel de la electricidad

El público general podrá comprobar, a través de ejemplos concretos, el papel de la electricidad en el desarrollo socioeconómico a lo largo de los últimos 125 años. La exposición incluye contenidos históricos y elementos interactivos acerca de los fundamentos de la electricidad y la evolución de la tecnología eléctrica. Y, a través de espacios inmersivos los visitantes podrán adentrarse en la profunda transformación que está comenzando en las ciudades, la movilidad o la industria gracias a la electrificación.

Entre los principales atractivos de la muestra destacan una experiencia audiovisual inmersiva con gafas de realidad mixta, un museo con piezas originales de gran valor tecnológico e histórico vinculadas al desarrollo del sistema eléctrico, demostraciones en directo para hacer visible la electricidad mediante una bobina Tesla y talleres educativos dirigidos a estudiantes y familias.

Del pasado al futuro eléctrico

A través de la trayectoria de Iberdrola, la exposición permitirá también conocer algunos de los grandes hitos que han marcado la historia del sector eléctrico, desde las primeras centrales hasta la expansión de las energías renovables, las redes inteligentes, el almacenamiento energético y la electrificación de la demanda.

La muestra estará abierta al público todos los días entre las 10:00 y las 22:00 horas. Las entradas podrán obtenerse gratuitamente mediante reserva online y también en taquilla. Además, se organizarán actividades específicas para centros educativos y otros colectivos, con la participación de voluntarios de Iberdrola.

Noticias relacionadas

125 años luz

La exposición forma parte del programa “125 años luz”, con el que la empresa presidida por Ignacio Galán celebra durante 2026 sus 125 años de historia mediante iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al conjunto de la sociedad. Entre los principales hitos de esta conmemoración figuran los grandes conciertos organizados en Bilbao, Madrid y Valencia, junto a exposiciones, actividades sociales e iniciativas culturales con las que la compañía comparte su legado y su compromiso con el futuro de la electrificación.

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX
  2. Móstoles anuncia dos conciertos gratuitos para sus Fiestas Patronales 2026: ‘Cerca de las Estrellas’ y ‘Michael Legacy’
  3. El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media
  4. Viajar en los buses de la EMT y en Bicimad será gratis en la vuelta al cole: estos son los días que no tendrás que pagar
  5. Javier Bardem: 'Marruecos se siente más envalentonado que nunca para ejercer presión migratoria gracias al apoyo de Estados Unidos
  6. Un incendio calcina el plató de 'Maestros de la Costura' y amenaza el de Masterchef, que salvaron 'in extremis' los bomberos
  7. El café de especialidad se escapa del centro de Madrid: dos jóvenes abren en Alcorcón la cafetería que echaban de menos
  8. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey

Iberdrola organiza en Madrid la mayor exposición dedicada a la evolución tecnológica y el futuro de la electricidad

Kone, la estrella del Alcalá, se marcha al Mérida tras abonar su cláusula de rescisión

Kone, la estrella del Alcalá, se marcha al Mérida tras abonar su cláusula de rescisión

Almeida amenaza con ir a los tribunales para recuperar las Escuelas Aguirre tras vencer el ultimátum dado a Casa Árabe

Almeida amenaza con ir a los tribunales para recuperar las Escuelas Aguirre tras vencer el ultimátum dado a Casa Árabe

El Palacio Real que pocos conocen: tras doce años cerrada al público, reabrirán el histórico botiquín de Isabel II y los laboratorios secretos de la Real Botica en Madrid

El Palacio Real que pocos conocen: tras doce años cerrada al público, reabrirán el histórico botiquín de Isabel II y los laboratorios secretos de la Real Botica en Madrid

Julio de récord para Madrid: casi 800.000 turistas internacionales impulsan el gasto turístico un 6,3%

Julio de récord para Madrid: casi 800.000 turistas internacionales impulsan el gasto turístico un 6,3%

Almeida llama a los madrileños a acudir mañana a la concentración de Cibeles en apoyo a la "españolísima" Ceuta

Almeida llama a los madrileños a acudir mañana a la concentración de Cibeles en apoyo a la "españolísima" Ceuta

El periodista Alfonso Ussía tendrá una estatua en Madrid: frente a un conocido teatro, tendrá como vecinos a su abuelo y escritor, Pedro Muñoz Seca y al dibujante Antonio Mingote

El periodista Alfonso Ussía tendrá una estatua en Madrid: frente a un conocido teatro, tendrá como vecinos a su abuelo y escritor, Pedro Muñoz Seca y al dibujante Antonio Mingote

La Fórmula 1 llena de guiris Madrid: se disparan un 46 % las reservas aéreas de los turistas británicos

La Fórmula 1 llena de guiris Madrid: se disparan un 46 % las reservas aéreas de los turistas británicos