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El productor madrileño Gerardo Herrero, Premio Elías Querejeta de la Academia de Cine 2026

El cineasta, que presidió la Academia de Cine en 1994, reconoce el carácter cambiante del oficio y la difícil situación del sector independiente

Gerardo Herrero, Premio Elías Querejeta de la Academia de Cine 2026.

Gerardo Herrero, Premio Elías Querejeta de la Academia de Cine 2026. / CARMEN PLANES - ACADEMIA DE CINE

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EP

Madrid

El productor y director de cine Gerardo Herrero (Madrid, 1953) ha sido distinguido con el Premio Elías Querejeta 2026 que otorga la Academia de Cine- La entrega tendrá lugar el próximo 22 de septiembre durante la celebración del Festival de San Sebastián. Herrero ha recibido la noticia "como un honor" y ha expresado que le llena de "alegría y orgullo" al llevar el nombre de su amigo personal Elías Querejeta.

Asimismo, ha subrayado el carácter cambiante y exigente del oficio cinematográfico. "No sé cuál es, y no creo que exista la producción perfecta, porque siempre se puede mejorar. Lo que sí hay son películas bien producidas: aquellas en las que cuentas las mejores historias posibles y de las que te sientes orgulloso", ha apuntado en un comunicado.

Además, ha analizado la compleja situación del sector independiente señalando que "es un negocio rentable para muy pocos" y ha concluido que actualmente "el productor independiente sobrevive, luchamos para no perder, para mantenernos, no para ganar dinero".

Herrero, fundador de la productora Tornasol y responsable de más de 180 largometrajes, cuenta en su trayectoria con títulos como El secreto de sus ojos -ganadora del premio Oscar-, El hijo de la novia, Martín (Hache), Tierra y libertad, Balada triste de trompeta o El reino.

Asimismo, el profesional madrileño ejerció como presidente de la Academia de Cine en 1994 tras el fallecimiento de Fernando Rey.

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Con este galardón en su cuarta edición, la institución reconoce la labor de Herrero en el desarrollo de coproducciones entre España y Latinoamérica.

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