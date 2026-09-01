CULTURA
El productor madrileño Gerardo Herrero, Premio Elías Querejeta de la Academia de Cine 2026
El cineasta, que presidió la Academia de Cine en 1994, reconoce el carácter cambiante del oficio y la difícil situación del sector independiente
EP
El productor y director de cine Gerardo Herrero (Madrid, 1953) ha sido distinguido con el Premio Elías Querejeta 2026 que otorga la Academia de Cine- La entrega tendrá lugar el próximo 22 de septiembre durante la celebración del Festival de San Sebastián. Herrero ha recibido la noticia "como un honor" y ha expresado que le llena de "alegría y orgullo" al llevar el nombre de su amigo personal Elías Querejeta.
Asimismo, ha subrayado el carácter cambiante y exigente del oficio cinematográfico. "No sé cuál es, y no creo que exista la producción perfecta, porque siempre se puede mejorar. Lo que sí hay son películas bien producidas: aquellas en las que cuentas las mejores historias posibles y de las que te sientes orgulloso", ha apuntado en un comunicado.
Además, ha analizado la compleja situación del sector independiente señalando que "es un negocio rentable para muy pocos" y ha concluido que actualmente "el productor independiente sobrevive, luchamos para no perder, para mantenernos, no para ganar dinero".
Herrero, fundador de la productora Tornasol y responsable de más de 180 largometrajes, cuenta en su trayectoria con títulos como El secreto de sus ojos -ganadora del premio Oscar-, El hijo de la novia, Martín (Hache), Tierra y libertad, Balada triste de trompeta o El reino.
Asimismo, el profesional madrileño ejerció como presidente de la Academia de Cine en 1994 tras el fallecimiento de Fernando Rey.
Con este galardón en su cuarta edición, la institución reconoce la labor de Herrero en el desarrollo de coproducciones entre España y Latinoamérica.
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