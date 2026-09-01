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La Fórmula 1 llena de guiris Madrid: se disparan un 46 % las reservas aéreas de los turistas británicos

El Gran Premio de España de Fórmula 1 y los conciertos de Shakira impulsan un aumento del 5% en las reservas aéreas a Madrid

La F3 rueda hoy en el nuevo circuito Madring

La F3 rueda hoy en el nuevo circuito Madring / Madring

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EFE

El Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará en Madrid el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, ha disparado la reserva de billetes de avión, con un aumento del 46 % desde el Reino Unido o del 45 % de viajeros procedentes de Corea del Sur, según los datos de Amadeus Travel Intelligence.

El informe destaca que para el periodo que abarca el 9 de septiembre y el 4 de octubre, cuando Madrid congregará el Gran Premio de España, pero también los hasta doce conciertos de Shakira en la ciudad, el crecimiento interanual de las reservas aéreas es del 5 %, con un aumento del 4 % en vuelos internacionales y de hasta el 28 % en los vuelos nacionales.

Según los datos de la compañía, las estancias cortas registrarán un aumento interanual previsto del 10 %, mientras que las estancias de cinco noches o menos representan el 37 % de las reservas, una tendencia que "apunta a una oportunidad para que los hoteles ofrezcan ventajas e incentivos que animen a los viajeros a prolongar su estancia".

Shakira a la vez

Amadeus resalta que la ocupación hotelera se sitúa en el 48 % para el periodo entre la semana del 6 de septiembre y la semana del 27 de septiembre, días para los que la tarifa media diaria (ADR, por sus siglas en inglés) ha aumentado un 25 % respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar los 413 dólares.

La semana del 13, en la que coinciden ambos eventos, registra la ocupación más alta, con un 52 %, y un ADR de 411 dólares.

Así será el estadio que Shakira ha diseñado para cerrar su gira mundial en Madrid

Así será el estadio que Shakira ha diseñado para cerrar su gira mundial en Madrid / .

La visita de Shakira a Madrid ha provocado un aumento de reservas nacionales hacia la capital para el periodo comprendido entre el 18 de septiembre y el 4 de octubre, que abarca las primeras nueve noches de la residencia de la artista.

El crecimiento nacional previsto es del 35 %, en parte porque la artista no cantará en ninguna otra ciudad española, mientras que las reservas internacionales aumentan un 5 %.

Barcelona lidera las reservas nacionales con destino a Madrid, con un crecimiento del 128 %, y representa ya 12 % del total de las reservas nacionales.

A nivel internacional destaca Japón como el mercado con mayor crecimiento, con un aumento previsto del 80 % en las reservas hacia Madrid respecto al año anterior. Le siguen Canadá, con un crecimiento del 30 %, y Países Bajos y México, ambos con incrementos del 25 % .

El jefe de Europa, Oriente Medio y África de Amadeus, Javier Campo, explica que Madrid se prepara "para un septiembre apasionante, en el que se espera que los grandes eventos como el Gran Premio de España y la gira mundial de Shakira impulsen una mayor demanda turística".

Para los hoteleros, estas citas "suponen una oportunidad para ir más allá de la simple ocupación de habitaciones: desde diseñar paquetes adaptados a las fechas de los eventos y fomentar estancias más largas, hasta anticipar cuándo reservarán los aficionados y qué buscarán durante su estancia".

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"Los hoteles y destinos que sepan interpretar estos patrones apoyándose en los datos podrían convertir un intenso calendario de eventos en una verdadera oportunidad comercial", ha argumentado. EFECOM

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