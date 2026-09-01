Detenida en Méndez Álvaro cuando pretendía viajar a Roma con tusi, ketamina y MDMA ocultos en una maleta

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional en la Estación Sur de Méndez Álvaro, en Madrid, cuando presuntamente pretendía viajar en autobús hasta Roma con distintas sustancias estupefacientes ocultas en su equipaje.

La intervención tuvo lugar sobre las 21.00 horas del pasado lunes 24 de agosto, durante un dispositivo de control de viajeros y equipajes llevado a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, adscritos a la Brigada Móvil.

Los policías repararon en una viajera que mostraba signos de nerviosismo y de cuyo equipaje procedía un intenso olor que los agentes asociaron a sustancias estupefacientes. Tras ser identificada, la mujer reconoció que llevaba droga y entregó voluntariamente pequeñas cantidades de una sustancia vegetal y de polvo de color rosa.

Los agentes inspeccionaron entonces sus pertenencias. En el interior de una maleta hallaron un paquete envasado al vacío con una sustancia rosa de tipo tusi, así como pastillas de diseño, ketamina, MDMA y varias bolsas con sustancia blanca, todo ello oculto entre prendas de vestir y calzado.

Según ha informado este martes la Policía Nacional, la mujer manifestó voluntariamente a los agentes que pretendía transportar las sustancias desde Madrid hasta Roma en un autobús internacional cuya salida estaba prevista para esa misma tarde.

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En total, los policías intervinieron diez bolsas que contenían diferentes sustancias presuntamente estupefacientes. La mujer fue detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública y posteriormente pasó a disposición judicial.