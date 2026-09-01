La Comunidad de Madrid destina seis millones a ampliar la atención dental gratuita para niños y mayores de 80 años

La Comunidad de Madrid destinará cerca de seis millones de euros a financiar tratamientos dentales gratuitos dirigidos a la población infantil de entre 6 y 16 años y a los mayores de 80, una prestación que permitirá cubrir la demanda de los ciudadanos que la soliciten hasta mediados de 2027.

La Consejería de Sanidad ha firmado para ello sendos convenios con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región (COEM), con una dotación global de 5.962.486 euros, según ha informado el Gobierno regional, que destaca el carácter singular de esta cobertura dentro del sistema sanitario público español.

En el caso de los menores, el programa podrá beneficiar a 731.749 niños y jóvenes madrileños y contará con una inversión aproximada de 2,4 millones de euros, en el marco del décimo acuerdo de colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid y el COEM. La cobertura comprende un total de 18 tratamientos específicos e incluye, entre otras prestaciones, endodoncias, grandes reconstrucciones, coronas dentales, mantenedores de espacio y reimplantes, que se incorporan a la asistencia bucodental que ya se presta habitualmente desde los centros de salud.

Prótesis y tratamientos para más de 410.000 mayores

La atención destinada a las personas mayores de 80 años se desarrolla por tercer año consecutivo y dispone de una dotación de alrededor de 3,5 millones de euros para una población potencial de 410.507 madrileños. El programa cubre gratuitamente las prótesis dentales completas y contempla además subvenciones para tratamientos de caries y limpiezas bucales, con el objetivo de facilitar el acceso a prestaciones que pueden resultar especialmente necesarias en edades avanzadas.

Para acceder a cualquiera de estos servicios, los beneficiarios deben solicitar cita con su dentista de Atención Primaria y acudir a una de las 86 Unidades de Salud Bucodental (USBD) de la Comunidad de Madrid, donde, tras una exploración, el profesional determinará el tratamiento que necesita cada paciente. Estas unidades, ubicadas en centros de salud y accesibles mediante cita directa con el dentista asignado, cuentan con cerca de 350 profesionales, entre ellos 173 odontólogos y 175 higienistas dentales, además de auxiliares de Enfermería y personal sanitario de apoyo.

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Desde estos dispositivos se presta asistencia a la población infantil y juvenil, se realizan intervenciones de cirugía menor de la cavidad bucal y se desarrollan actividades preventivas, además de programas de colaboración con centros educativos para promover la salud oral desde edades tempranas.