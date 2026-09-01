Los alumnos de Casa Árabe reivindican las Escuelas Aguirre como espacio de convivencia: "La cultura no se vende, se defiende"

El ultimátum venció, pero Casa Árabe seguía este martes en las Escuelas Aguirre. Coincidiendo con la fecha fijada por el Ayuntamiento de Madrid para que la institución abandonara el inmueble, varias decenas de alumnos y simpatizantes se han concentrado por la tarde en su sede para reclamar su permanencia y advertir de que mantendrán las movilizaciones.

La concentración ha transcurrido de forma pacífica, con intervenciones por megáfono ante la fachada del edificio. Entre pancartas con mensajes como "No al desalojo de Casa Árabe" y "Casa Árabe no se toca", y banderas saharauis y palestinas, se ha repasado el origen del conflicto y reivindicado la institución como un espacio de "cultura e información".

"La transparencia no puede ser selectiva", ha señalado uno de los asistentes durante el acto. Otro de los concentrados ha cuestionado la urgencia de las actuaciones que el Ayuntamiento asegura que necesita el inmueble: "No hay la misma prisa para defender bienes como el Templo de Debod". Algunas intervenciones han calificado la actuación municipal de "islamofobia, arabofobia y racismo".

La protesta se ha celebrado horas después de que José Luis Martínez-Almeida acusara al Ministerio de Asuntos Exteriores de mantener una "ocupación ilegal" de las Escuelas Aguirre y anunciara posibles acciones legales para recuperar el edificio. El alcalde sostiene además que su estado de conservación supone un riesgo para la seguridad.

Concentración en las Escuelas Aguirre contra el desalojo de Casa Árabe / M. A.

Exteriores ha rechazado estas acusaciones, ha calificado de "insidiosas" las declaraciones del regidor y niega que haya faltado diálogo con el Ayuntamiento. El departamento dirigido por José Manuel Albares advierte además de que el cierre de Casa Árabe podría perjudicar las relaciones diplomáticas de España con los países árabes y dañar su imagen internacional.

"150 matriculados" para el nuevo curso

Pese al conflicto, los convocantes defienden la continuidad de la actividad académica. Teresa Medrano, portavoz de Casa Árabe no se toca, ha asegurado, megáfono en mano, que para el nuevo curso ya hay "150 matriculados".

"Los cursos no se pueden partir por un capricho", ha defendido. Medrano ha reconocido que "hay algún problema en el tejado", pero ha rechazado el escenario planteado por Almeida. "Sería imperdonable que se perdiera Casa Árabe. Viva la democracia y la cultura", ha concluido. También ha agradecido la presencia de representantes de Más Madrid y Podemos.

Un "éxito parcial" para los alumnos

Samuel, alumno de árabe marroquí desde hace dos años y uno de los impulsores de las protestas, interpreta la jornada como una primera victoria del movimiento. En declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, afirma: "Ya consideramos que el hecho de que Casa Árabe siga ahora mismo aquí, el día 1 de septiembre, el día que se suponía que se iba a desalojar, ya es un éxito parcial".

"Esperamos que haya sido producto de que las instituciones, especialmente el Ayuntamiento, se hayan dado por aludidos", añade. Samuel recalca que no habla en representación de Casa Árabe, pero asegura que la información recibida por los alumnos es que "el curso empieza con normalidad". Él mismo tiene previsto matricularse durante estos días, tras regresar a Madrid de sus vacaciones.

Obras sin una salida definitiva

El alumno defiende que Casa Árabe es mucho más que un centro de enseñanza de idiomas y destaca su actividad cultural y diplomática, con delegaciones, eventos y talleres que, según explica a este diario, sirven para tender puentes entre España y los países árabes.

También rechaza que las necesidades de rehabilitación obliguen a abandonar definitivamente las Escuelas Aguirre. "Se pueden realizar reformas sin tener que desalojar el edificio, se hace en todas partes y por supuesto se puede hacer aquí también", sostiene. Según Samuel, el Ayuntamiento tampoco ha planteado un traslado provisional con posterior regreso: "Siempre ha sido irse".

Incertidumbre tras vencer el plazo

Marta Tejada, portavoz de Defensoras y Defensores de Casa Árabe, pone el foco en las incógnitas abiertas una vez alcanzada la fecha límite. "Estamos todos a las expectativas de qué va a pasar, con incertidumbre", explica a este periódico. Tejada recuerda además que el Ayuntamiento había anunciado posibles medidas alternativas, pero asegura que el colectivo desconoce cuáles son.

Concentración contra el cierre de Casa Árabe / M. A.

Este martes, Casa Árabe ha permanecido sin atención al público y sus trabajadores han teletrabajado, mientras el recinto de las Escuelas Aguirre seguía abierto. Su organización no contempla un cambio definitivo de sede y reclama que se abran vías de diálogo para afrontar los problemas de mantenimiento o financiación sin expulsar a la institución. "Este edificio es el símbolo de un espacio donde hay diálogo, donde hay convivencia, donde hay unión, donde hay interculturalidad", sostiene.

La forma en la que se ha gestionado el proceso centra también las críticas de Yago, activista antirracista, que denuncia ante este medio una "absoluta falta de transparencia" por parte del Ayuntamiento. "No han querido dialogar directamente con los usuarios ni con el profesorado", asegura. Yago cifra en trece las movilizaciones realizadas hasta ahora y avanza que continuarán contra lo que considera una "arbitrariedad en las decisiones".

Denuncias de "falta de transparencia" en la gestión municipal

Para el activista, Casa Árabe representa además una respuesta ante los discursos contra la inmigración. "Una institución como esta es una respuesta a los mensajes de odio, al discurso del odio", afirma. "Siempre ha sido un espacio de diálogo, de encuentro, de respeto, de integración".

La concentración ha contado también con presencia de la oposición. El concejal socialista Pedro Barrero ha reclamado, según las declaraciones remitidas por el Grupo Municipal Socialista, que Almeida publique los informes jurídicos y técnicos que justifican el desalojo y las obras urgentes. El PSOE ha registrado una petición para acceder al expediente completo.

El conflicto se abrió a finales de junio, cuando el Ayuntamiento de Madrid anunció que recuperaría las Escuelas Aguirre, sede de Casa Árabe desde 2008, alegando la salida de la Comunidad de Madrid del consorcio y los problemas de conservación del inmueble. Exteriores se opone al desalojo, mientras el Consistorio sostiene que el edificio necesita una intervención urgente.

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Con el plazo ya vencido y el Ayuntamiento amenazando con acudir a los tribunales, el futuro de las Escuelas Aguirre permanece abierto. Los movilizados han resumido desde el megáfono su intención de continuar: "No nos vamos porque no hemos terminado".