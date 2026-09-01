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DÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

Almeida llama a los madrileños a acudir mañana a la concentración de Cibeles en apoyo a la "españolísima" Ceuta

La Federación de Municipios de Madrid se suma al llamamiento y anima a los 179 ayuntamientos de la región a participar en las concentraciones a partir de las 20:00 horas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. / EFE/ Sergio Pérez

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EP

Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho un llamamiento a los madrileños a acudir este miércoles, a las 20:00 horas, a acudir a la concentración convocada en la Plaza de Cibeles en apoyo a Ceuta.

"Hago un llamamiento a todos los madrileños para que mañana a las 20 horas estemos en la plaza de Cibeles, mostrando nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestra empatía, nuestro apoyo a todos nuestros compatriotas de una ciudad tan españolísima como Ceuta", ha trasladado el alcalde tras la reunión del equipo de Gobierno municipal, con motivo del inicio del curso político.

Dice Almeida que los ceutíes llevan "más de un mes sometidos a una presión inaceptable" que comenzó con "una invasión" que todavía no tiene "ninguna solución" por parte del Gobierno de España. "Pensemos los madrileños que hubiéramos tenido que pasar un solo día en una ciudad como Ceuta sometida (...) a las condiciones en las que han tenido que pasar nuestros compatriotas de Ceuta", ha expresado el primer edil.

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En este sentido, la Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha llamado a los 179 ayuntamientos de la región y a sus vecinos a participar este miércoles en las concentraciones convocadas ante las casas consistoriales en apoyo a Ceuta para pedir más "seguridad y recursos".

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