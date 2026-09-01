Almeida defiende la recalificación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid: "Es una operación que beneficia a la ciudad"

José Luis Martínez-Almeida ya está de vuelta de las vacaciones de verano. Recién aterrizado de nuevo en sus obligaciones tras el parón estival, el alcalde madrileño ha abordado los principales asuntos de la actualidad pendientes desde agosto. Entre ellos, la recalificación aprobada para los terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, de la que ha asegurado que se trata de una operación que no beneficia únicamente al club blanco, sino al conjunto de la capital y, especialmente, a los vecinos de la zona.

En declaraciones a los medios tras la reunión del equipo de Gobierno municipal en el Retiro con motivo del inicio del nuevo curso político, Almeida ha rechazado que exista sorpresa en torno a la actuación urbanística y ha recordado que el proyecto ya fue presentado públicamente en mayo de 2025 junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"No sé dónde viene la sorpresa", ha señalado el alcalde, quien ha explicado que desde aquella presentación los servicios técnicos del área de Urbanismo han trabajado para trasladar el proyecto a la correspondiente modificación del planeamiento. No solo eso, sino que el proyecto "se remonta a más de dos décadas atrás", ha defendido Almeida, aunque ha reconocido que en este tiempo han podido cambiar las necesidades de la ciudad.

Para el regidor popular, lo "razonable" es permitir que unos terrenos que han quedado sin uso puedan albergar nuevas actividades que resulten productivas tanto para el Real Madrid como para Madrid. "Esto no es una cuestión de lo que gana el Real Madrid, esto es una cuestión de lo que gana la ciudad", ha enfatizado.

En este sentido, ha defendido Almeida, la recalificación permitirá, por un lado, obtener suelo para dotaciones municipales, zonas verdes y espacios estanciales de los que hasta ahora no podían disfrutar los vecinos de Valdebebas. Por otro, los nuevos usos previstos favorecerán la implantación de actividades económicas que actualmente no permite la normativa urbanística.

"Esta no es una operación que beneficie al Real Madrid solo. Es una operación que beneficia a la ciudad de Madrid y particularmente a los vecinos de Valdebebas", ha insistido el regidor, que ha vuelto a citar como principales retornos las nuevas dotaciones y zonas verdes, junto con la actividad económica, la creación de empleo y la atracción de talento.

El proyecto, denominado Madrid Innovation District (MID), fue presentado el 14 de mayo de 2025 por Florentino, Ayuso y Almeida y pretende transformar alrededor de 850.000 metros cuadrados de terrenos vacantes de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas en un distrito vinculado a la innovación y el conocimiento.

El objetivo anunciado es atraer empresas, investigadores y emprendedores y permitir la implantación de actividades tecnológicas y otros usos, en un entorno estratégico próximo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Ifema, el Hospital Enfermera Isabel Zendal y la futura Ciudad de la Justicia.