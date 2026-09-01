Almeida amenaza con ir a los tribunales para recuperar las Escuelas Aguirre tras vencer el ultimátum dado a Casa Árabe

Vencido el plazo dado por el Ayuntamiento de Madrid a Casa Árabe para desalojar las Escuelas Aguirre sin que la institución haya dado ninguna muestra de acatar la decisión, el choque ha subido una octava. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este martes al Ministerio de Exteriores de mantener una “ocupación ilegal” del edificio y ha anunciado que el Consistorio estudia emprender acciones legales para recuperar su posesión.

“En estos momentos, en nuestra opinión, se está produciendo una ocupación ilegal de Casa Árabe por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores”, ha afirmado Almeida desde el Retiro tras la reunión del equipo de Gobierno municipal para el inicio del nuevo curso político. Mientras esta tenía lugar, la cercana sede de Casa Árabe, situada en Alcalá, 62, ha permanecido cerrada y sus empleados teletrabajando.

Según el regidor madrileño, el departamento liderado por José Manuel Albares no ha atendido los requerimientos municipales y se está negando a convocar el Consejo Rector de Casa Árabe, órgano en el que participa el Ayuntamiento y que, según el Gobierno local, debería abordar formalmente la salida de la institución del inmueble. "Frente a los requerimientos de este Ayuntamiento, no hay respuesta alguna por parte del Ministerio. El Ministerio se está negando a convocar, porque tiene la mayoría de la potestad, el Consejo Rector de Casa Árabe", ha lamentado Almeida.

Frente a esta situación, el Ayuntamiento prepara ya la vía judicial. “Vamos a ejercer las acciones legales que sean oportunas” para conseguir la convocatoria del Consejo Rector y recuperar la posesión del edificio, ha avanzado el alcalde popular. Asimismo, Almeida ha responsabilizado a Exteriores de cualquier eventual accidente que pudiera afectar a trabajadores, visitantes o viandantes mientras continúe ocupándose el inmueble.

"Hago responsable directo de que se pueda producir cualquier accidente que pueda afectar a la integridad física de las personas al Ministerio de Asuntos Exteriores, que está jugando con la seguridad de las personas, con la seguridad de los trabajadores y con la seguridad de los visitantes de Casa Árabe", ha afirmado. Según el Gobierno municipal, los problemas de conservación han provocado daños estructurales y han obligado a instalar redes de protección para evitar el desprendimiento de elementos de aleros y cornisas.

Pese a que este 1 de septiembre era la fecha límite señalada por el Ayuntamiento, no ha trascendido hasta el momento ningún acuerdo definitivo entre las administraciones sobre el futuro de la sede. Casa Árabe mantiene cerradas las puertas de las Escuelas Aguirre y su plantilla teletrabaja. La incertidumbre también alcanza a la programación de Casa Árabe. Pese al conflicto por la sede, su página web mantiene abierta la inscripción para algunos de los cursos previstos para el nuevo periodo académico.

La controversia llegará también este martes a la calle. Alumnos de Casa Árabe han convocado una concentración a las 19.00 horas en los jardines de las Escuelas Aguirre para rechazar el desalojo del inmueble. La protesta se celebrará bajo el lema “Casa Árabe no se toca” y coincidirá con la jornada en la que expira el ultimátum fijado por el Ayuntamiento.

Los convocantes no niegan que el edificio pueda necesitar obras, pero rechazan que la rehabilitación desemboque en una salida definitiva. Proponen intervenir por fases, cerrar temporalmente algunas dependencias o trasladar la actividad mientras duren los trabajos con el compromiso de regresar después. “No estamos luchando porque se busque una alternativa de edificio, estamos luchando porque continúe ahí”, resumía ayer Marta Tejada, portavoz de Defensoras y Defensores de Casa Árabe.

Desde la oposición, la concejala de Más Madrid Cuca Sánchez ha reclamado a Almeida que “rectifique” y frene el desalojo. "Hablamos de una institución que lleva 20 años construyendo puentes entre España y el mundo árabe", ha defendido Sánchez. "Exigimos a Almeida que escuche a la comunidad diplomática, académica y cultural que hoy defiende Casa Árabe y dé marcha atrás en una decisión que probablemente la ha tomado para beneficiar a algún amigo suyo dado el alto valor inmobiliario del edificio", ha zanjado la edil.