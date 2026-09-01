AEROPUERTO DE BARAJAS
Los afectados del vuelo de Spanair piden a Puente retirar las placas solares que rodean el memorial de Barajas
La asociación del JK5022 denuncia que la instalación "profana" el lugar donde murieron 154 personas y confía en que el ministro ordene su retirada inmediata
La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 confía en que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ordene la “retirada inmediata” de las placas fotovoltaicas del nuevo parque del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas instaladas en el entorno del monumento que recuerda a las víctimas del accidente aéreo del 20 de agosto de 2008.
La asociación ha reiterado su rechazo a la instalación coincidiendo con la visita de Puente y de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, al nuevo parque fotovoltaico del aeropuerto.
"Confiamos en que mañana confirme la insensatez de profanar donde murieron 154 personas y hubo 18 supervivientes con placas y ordene su retirada inmediata", ha señalado la asociación en un mensaje dirigido al ministro a través de la red social X.
Al acto también está prevista la asistencia del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, y del vicepresidente ejecutivo, Javier Marín, entre otros directivos de la compañía, según la convocatoria oficial.
La asociación ya se pronunció el pasado 2 de junio sobre la instalación de estas placas y aseguró estar “horrorizada” al comprobar que el monumento dedicado a las víctimas de la tragedia había quedado rodeado por placas fotovoltaicas.
También señaló entonces que el sindicato Asae había denunciado que “no hay personal externo” que controle las instalaciones durante las 24 horas, lo que, según explicaba, deriva la responsabilidad del apagado a los técnicos de operaciones del Centro de Gestión Aeroportuario.
El pasado 20 de agosto se cumplieron 18 años del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló a las 14.24 horas en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando despegaba con destino a Gran Canaria. La tragedia dejó 154 fallecidos y 18 supervivientes.
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