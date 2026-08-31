'¡Bienvenidos a Palacio!' regresa a Madrid con 24 edificios y casi 8.000 plazas gratis: fechas y reserva de entradas

No es un secreto: Madrid esconde tras muchas de sus fachadas algunos de los interiores más espectaculares de la ciudad. Salones históricos, jardines, bibliotecas, colecciones de arte y antiguos espacios nobiliarios son algunos lugares que, en muchos casos, no suelen estar abiertos al público.

Por suerte, este otoño será posible entrar gratis en algunos de ellos gracias a una nueva edición de ¡Bienvenidos a Palacio!, el programa de visitas guiadas de la Comunidad de Madrid que permite descubrir varios de los edificios históricos más singulares de la región.

La XIII edición se celebrará del 11 de septiembre al 1 de diciembre y contará con 24 inmuebles, además de dos importantes novedades: los palacios de Goyeneche y Uceda se incorporan por primera vez al programa.

Cerca de 8.000 visitas gratuitas a palacios de Madrid

En total, la Comunidad de Madrid pondrá a disposición del público cerca de 8.000 plazas gratuitas para recorrer estos edificios acompañado por especialistas en patrimonio cultural.

Las reservas podrán realizarse a partir del 2 de septiembre a las 10.00 horas a través de la Central de Reservas de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

Durante las visitas será posible recorrer espacios como salones de recepción, bibliotecas, jardines históricos, patios monumentales y colecciones de arte, además de conocer la evolución de edificios que nacieron como residencias nobiliarias y que hoy albergan instituciones, embajadas, academias o fundaciones.

Dos nuevos palacios se podrán visitar este año

Entre las principales novedades de esta edición se encuentra el Palacio de Goyeneche, diseñado hacia 1722 por José Benito de Churriguera para Juan de Goyeneche y considerado uno de los grandes ejemplos de la arquitectura barroca civil de Madrid.

Desde 1773 alberga la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, después de una reforma dirigida por Diego de Villanueva, y conserva un importante patrimonio artístico ligado a la historia de esta institución.

También se incorpora por primera vez el Palacio de Uceda, conocido igualmente como Palacio de los Consejos y actual sede del Consejo de Estado.

El edificio fue uno de los grandes palacios civiles del Madrid de los Austrias y llegó a ser considerado uno de los inmuebles más importantes de la ciudad después del antiguo Alcázar Real.

Los palacios de Madrid que se podrán visitar gratis

El programa permitirá acceder además a algunos de los edificios más representativos del patrimonio palaciego madrileño. Entre ellos se encuentran el Palacio de Buenavista, el Palacio de Liria, el Palacio del Infante Don Luis, el Palacio de Fernán Núñez, el Palacio de Santoña, el Palacio del Marqués de Villafranca, el Palacio de Zurbano, el Palacio de la Condesa de Adanero, el Palacio de Parque Florido, el Palacio de Godoy, el Palacete de Basilio Avial y el Castillo-Palacio de Aldovea, entre otros.

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Además, todas las visitas estarán dirigidas por especialistas que explicarán la historia de cada edificio, sus principales transformaciones arquitectónicas y el papel que han desempeñado sus propietarios e instituciones a lo largo de los siglos.