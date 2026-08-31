Los tres taquillazos que regresan al Teatro Español este curso: Irene Escolar, Israel Elejalde y Carmen Kurtz marcan el arranque

El Teatro Español comenzará la temporada 2026/2027 mirando de nuevo a tres montajes que ya encontraron una notable respuesta del público en el curso anterior. El nudo gordiano, Personas, lugares y cosas y Duermen bajo las aguas regresan a sus escenarios entre septiembre y octubre, en una apertura de temporada que combina dramaturgia internacional contemporánea y recuperación de una voz esencial de la literatura española del siglo XX. El primer título en volver será El nudo gordiano, de la autora estadounidense Johnna Adams, que se representará en la Sala Pequeña-Margarita Xirgu del 17 de septiembre al 25 de octubre. Dos días después, el 19 de septiembre, la Sala Principal recibirá de nuevo Personas, lugares y cosas, de Duncan Macmillan, que permanecerá en cartel hasta el 18 de octubre. El ciclo de reposiciones se completará en el Salón de los Balcones con Duermen bajo las aguas, adaptación de la novela homónima de Carmen Kurtz, del 8 al 25 de octubre.

Aunque proceden de universos muy distintos, las tres propuestas comparten una mirada sobre personajes obligados a reconstruirse después de una experiencia límite. La dependencia, el duelo, la culpa, la guerra y el desarraigo atraviesan unas historias que convierten el escenario en un espacio de confrontación con aquello que sus protagonistas preferirían no mirar. En Personas, lugares y cosas, Irene Escolar vuelve a ponerse en la piel de Emma, una actriz que atraviesa una profunda crisis vinculada al consumo de drogas y alcohol. La obra arranca con un derrumbe durante una representación teatral y conduce después al personaje hasta una clínica de rehabilitación, donde deberá enfrentarse a un proceso mucho más incómodo que la simple abstinencia: averiguar quién es cuando ya no puede refugiarse en la ficción ni en las sustancias.

Irena Escolar, en 'Personas, lugares y cosas'. / MARIO ZAMORA

Pablo Messiez firma la adaptación y la dirección del texto de Duncan Macmillan, estrenado originalmente en Londres en 2015. La pieza convirtió la adicción en el centro de una reflexión más amplia sobre la identidad, la negación y la necesidad de construir un relato propio para poder sobrevivir. En escena, el oficio de actriz de Emma funciona además como una metáfora especialmente fértil: alguien acostumbrado a habitar otras vidas se ve obligado a dejar de interpretar y a enfrentarse, por fin, a la suya.

Muy diferente es el territorio de El nudo gordiano. Israel Elejalde dirige a Eva Rufo y María Morales en un duelo interpretativo construido a partir de una conversación entre una madre y la profesora de su hijo. El niño, de 11 años, ha muerto y el encuentro entre ambas mujeres comienza como una búsqueda de respuestas, pero pronto se transforma en un enfrentamiento en el que aparecen reproches, silencios y versiones contradictorias. Adaptada por Paula Paz, la obra de Johnna Adams evita ofrecer soluciones sencillas. A través de una situación cerrada y tensa, plantea preguntas sobre la responsabilidad de los adultos, la educación, la violencia, la maternidad y los límites del perdón. El título alude al célebre nudo gordiano que Alejandro Magno resolvió cortándolo con su espada, una imagen que aquí sirve para hablar de problemas cuya complejidad no desaparece por mucho que alguien quiera resolverlos de un solo golpe.

Entre lo íntimo y lo histórico

La tercera reposición cambia por completo de época y de tono. Duermen bajo las aguas recupera la novela con la que Carmen Kurtz debutó en 1955, un título que recibió el Premio Ciudad de Barcelona antes de que la escritora obtuviera, un año más tarde, el Premio Planeta por El desconocido. Sara Mérida firma la dramaturgia y la dirección de esta adaptación, protagonizada por Rebeca Hernando y Ainara Orgaz. La obra sigue la trayectoria de Pilar, una joven cuya vida queda atravesada por el amor, la guerra, la ausencia y la necesidad de rehacerse. A través de su experiencia, el montaje rescata una mirada femenina sobre las heridas del conflicto y de la posguerra, pero también sobre las estrechas expectativas que condicionaban la vida de muchas mujeres. La amistad, la pérdida y la esperanza aparecen como hilos fundamentales de una historia en la que lo íntimo y lo histórico avanzan de la mano.

Noticias relacionadas

'Duermen bajo las aguas' recupera la novela con la que Carmen Kurtz debutó en 1955. / LE PETITE MORT

El regreso de Duermen bajo las aguas tiene además un valor de recuperación literaria. Kurtz desarrolló una amplia carrera narrativa y fue una de las autoras destacadas de la posguerra española, aunque con el paso del tiempo su nombre quedó menos presente de lo que su trayectoria hacía prever. Llevar de nuevo una de sus novelas al escenario supone también devolverla a una conversación cultural contemporánea. Con estas tres reposiciones, el Teatro Español inicia el nuevo curso apostando por obras que, desde lenguajes muy distintos, hablan de la necesidad de seguir adelante cuando las certezas se rompen. Tres historias sobre personajes que han perdido algo y que se ven obligados a descubrir qué queda después.