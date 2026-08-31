Shakira desvela en una carta los motivos por los que eligió Madrid para su residencia de 12 conciertos: "Aquí la inmigración latina es celebrada, España la ha abrazado"

Quedan poco más de dos semanas para que Shakira arranque con su gran residencia europea, una serie de 12 conciertos para los que ya se han vendido más de 600.000 entradas y que tendrán como epicentro un nuevo estadio con capacidad para unas 55.000 personas levantado en Villaverde. El viernes 18, la cantante colombiana hará historia en la capital de España, y antes de ello ha querido explicar, en una carta publicada en exclusiva en El País, los motivos que le han llevado a escoger España para lograrlo.

"Para esa celebración elegí Madrid. Porque aquí ocurre algo que el mundo merece ver: la inmigración latina no es tolerada, es celebrada", sostiene la cantante en una carta en la que explica el significado que quiere dar a su paso por la capital.

Shakira considera que España ha sabido "abrazar" esa inmigración y defiende que su llegada ha contribuido a hacer del país un lugar "más joven, más pujante, más creativo". Una integración que atribuye, entre otras razones, a los numerosos vínculos históricos y culturales existentes a ambos lados del Atlántico.

"Llevo en la sangre a los españoles"

"Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas. El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo", afirma. Y reserva una mención especial para la capital: "De Madrid se dice que quien no es de ningún lado es de aquí".

La cantante vincula además su elección con su propia historia personal. Colombiana de nacimiento y de ascendencia española y libanesa, recuerda que sus dos hijos son españoles y se presenta a sí misma como resultado de la mezcla cultural que pretende reivindicar durante su estancia en Madrid.

Simulación de cómo será el Estadio Shakira, que se construirá en el espacio Iberdrola Music. / CEDIDA

"Llevo en la sangre a los españoles que vinieron a América, en las caderas el ritmo del Medio Oriente de mi padre y la resiliencia de los pueblos originarios de esta tierra. Y tengo dos hijos españoles", señala. "Yo no hablo de la mezcla: yo soy esa mezcla. Mi música es esa mezcla. Y lo que quiero celebrar en Madrid es, sencillamente, qué bien nos quedó estar tan mezclados".

Una 'ciudad' latina de 30 hectáreas

La residencia no se limitará a los conciertos. Junto al recinto de Villaverde, el proyecto contempla la creación de un espacio de unas 30 hectáreas concebido como una gran celebración de la cultura latina, con la participación de más de un centenar de artistas y propuestas relacionadas con la literatura, la danza, la música, la moda, la gastronomía, el cine y el arte.

Shakira sitúa en el centro de esta iniciativa lo que denomina "el vínculo latino en la era de la soledad digital". Frente a una sociedad cada vez más conectada a través de pantallas pero, a su juicio, también más aislada, la cantante reivindica elementos como "el abrazo, el baile, la mesa compartida" y la capacidad de la cultura latina para crear comunidad.

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Además, asegura que la idea del proyecto surgió además como respuesta a la situación de numerosos inmigrantes latinos que, según denuncia, han sido perseguidos o han tenido que vivir con miedo. Frente a ese escenario, dice haber optado por organizar "la celebración más grande" que pudiera imaginar. "La respuesta más poderosa al miedo es existir con toda la fuerza, toda la alegría y toda la dignidad del mundo", afirma.