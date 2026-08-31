De Chinchón a La Pedriza: estas son las rutas para recorrer Madrid este otoño sin coche

Aunque sea difícil de creer, Madrid también se puede recorrer sin coche y lejos del asfalto. A pocos kilómetros del centro hay caminos entre montes, antiguos trazados ferroviarios, vías pecuarias, embalses y pueblos históricos a los que se puede llegar directamente en transporte público.

Lo mejor, es que ahora hay cinco opciones más para descubrirlos. La Comunidad de Madrid ha ampliado las Rutas Verdes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) con nuevos itinerarios de senderismo que permiten comenzar y terminar la excursión utilizando Metro, autobús o tren.

Con estas incorporaciones, la red alcanza ya 60 rutas, cerca de 1.200 kilómetros y 45 municipios de la región, con recorridos adaptados tanto a senderistas habituales como a quienes simplemente buscan un plan sencillo al aire libre para escapar unas horas de la ciudad.

Cinco nuevas rutas de senderismo cerca de Madrid

Una de las novedades es Desde el Páramo a la Vega, una ruta que conecta Chinchón y Colmenar de Oreja, dos de los municipios más turísticos de la Comunidad de Madrid.

El recorrido sigue parte del trazado de un antiguo ferrocarril que se utilizaba para transportar hasta la capital la roca caliza extraída de las canteras de la zona, por lo que combina naturaleza, paisaje e historia industrial.

También se incorpora la ruta Leganés-Cuatro Vientos, una alternativa más corta que atraviesa vías pecuarias y permite llegar hasta el parque de Las Presillas, situado entre Leganés y Alcorcón.

Desde Cuatro Vientos, además, existe la posibilidad de prolongar el recorrido en dirección a Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón después de cruzar la A-5.

La tercera propuesta es Leganés-Boadilla del Monte, que complementa el itinerario anterior y discurre durante buena parte de su trazado por el Arco Verde, el corredor ecológico diseñado para conectar más de 25 municipios del área metropolitana de Madrid.

De La Pedriza al castillo de Manzanares el Real

Otra de las nuevas incorporaciones es la ruta Boadilla-Majadahonda-Pozuelo, que permite crear un gran corredor entre Leganés y Pozuelo de Alarcón pasando por algunos de los principales espacios verdes del oeste de Madrid, como el Monte de Boadilla y el Monte del Pilar.

La opción más montañera de las cinco conecta Soto del Real y Manzanares el Real. El recorrido transcurre en buena parte por caminos menos conocidos de La Pedriza y ofrece vistas del embalse de Santillana y del castillo de Manzanares el Real.

60 rutas para recorrer Madrid en transporte público

Todas las Rutas Verdes están diseñadas para que el transporte público forme parte de la excursión. Los itinerarios comienzan, terminan o cuentan con conexiones intermedias próximas a paradas de autobús, estaciones de Metro o tren.

Hay recorridos de diferentes longitudes y niveles de dificultad que atraviesan espacios naturales, vías pecuarias, antiguos ferrocarriles y enclaves de interés histórico y turístico.

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Con las cinco nuevas incorporaciones, el catálogo suma ya cerca de 1.200 kilómetros de rutas por 45 municipios, una forma de descubrir otra cara de la Comunidad de Madrid combinando senderismo, patrimonio y naturaleza sin depender del coche.