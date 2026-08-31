Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feijóo-AyusoEscaparatesReal MadridMúsica en euskeraViviendas pequeñasGrupo QuispeCafetería en AlcorcónJardín de las Tres Culturas
instagramlinkedin

Incidencias

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un robo de cable en Tarragona

Lo ha confirmado Adif en sus redes sociales y están trabajando para solucionar la incidencia

Archivo - Una persona espera en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).

Archivo - Una persona espera en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

BARCELONA

Un robo de cable cometido entre las localidades de L'Espluga de Francolí y Alcover (Tarragona) puede causar retrasos de entre 10 y 15 minutos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Barcelona. Así lo ha informado Adifen un mensaje de 'X', en el que ha explicado que el personal de la compañía ya está trabajando para solucionar la incidencia "lo antes posible".

Por el momento, el gestor no tiene una previsión de cuándo se podrá recuperar la normalidad del servicio.

Noticias relacionadas

La circulación de la alta velocidad también se vió interrumpida la mañana del domingo entre Barcelona y Girona por la falta de tensión eléctrica al caer una catenaria, y no se solucionó hasta la tarde del mismo día.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX
  2. Un hombre, herido grave tras un accidente en una atracción del parque Warner de Madrid
  3. El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media
  4. Viajar en los buses de la EMT y en Bicimad será gratis en la vuelta al cole: estos son los días que no tendrás que pagar
  5. Qué fue de Nadia Comaneci, la mujer que obtuvo el primer diez en gimnasia de la historia olímpica
  6. Qué fue de Hilario Pino, el presentador del telediario que nació en Toledo y desapareció de la noche a la mañana
  7. El café de especialidad se escapa del centro de Madrid: dos jóvenes abren en Alcorcón la cafetería que echaban de menos
  8. Javier Bardem: 'Marruecos se siente más envalentonado que nunca para ejercer presión migratoria gracias al apoyo de Estados Unidos

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un robo de cable en Tarragona

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un robo de cable en Tarragona

Cibeles marca el tesoro: bajo la fuente se esconde una obra de ingeniería colosal que protege el oro de España y se inunda

Cibeles marca el tesoro: bajo la fuente se esconde una obra de ingeniería colosal que protege el oro de España y se inunda

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Arganzuela

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Arganzuela

Muere un motorista de 60 años en una salida de vía en Leganés

Muere un motorista de 60 años en una salida de vía en Leganés

La muralista obsesionada con el amarillo que recorre el mundo pintando edificios: "Cuando estás a varios metros de altura la meteorología es clave"

Chiru, el japonés de Chueca que cambia el sushi tradicional por mini 'handrolls' desde 1,90 euros: "Hay otras formas de vivir la cocina japonesa"

Chiru, el japonés de Chueca que cambia el sushi tradicional por mini 'handrolls' desde 1,90 euros: "Hay otras formas de vivir la cocina japonesa"

Madrid se convierte en la Isla de Nunca Jamás: un afamado espectáculo circense y teatral abre su lista de espera

Madrid se convierte en la Isla de Nunca Jamás: un afamado espectáculo circense y teatral abre su lista de espera

En Madrid es más fácil estudiar árabe, japonés y chino que catalán, euskera y gallego: "Rechazamos lo que desconocemos"

En Madrid es más fácil estudiar árabe, japonés y chino que catalán, euskera y gallego: "Rechazamos lo que desconocemos"