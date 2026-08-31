BARÇA 5-2 RAYO VALLECANO
El Rayo planta cara al Barça, pero los dobletes de Raphinha y Lamine Yamal deciden en el Camp Nou
Sergio Camello firma dos goles y mantiene a los de Beñat San José con opciones hasta el tramo final, pero el Barça acaba imponiendo su pegada
El Rayo Vallecano plantó cara este lunes al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, pero terminó cayendo por 5-2 en el partido que cerraba la tercera jornada de LaLiga EA Sports. Los madrileños llegaron a adelantarse con un gol de Sergio Camello, que acabó firmando un doblete, y mantuvieron vivo el encuentro hasta que Raphinha y Lamine Yamal, también con dos tantos cada uno, sentenciaron en el tramo final.
El equipo de Beñat San José salió sin complejos y encontró premio muy pronto. Cuando apenas se habían disputado 12 minutos, Álvaro García aprovechó una mala salida al corte de Jules Koundé, ganó la espalda de la defensa azulgrana y puso un balón atrás que Camello convirtió en el 0-1 anticipándose a Andreas Christensen.
El tanto confirmó el buen inicio de un Rayo que había sabido contener al conjunto de Hansi Flick, aunque la reacción del Barça no tardó en llegar. Raphinha empató en el minuto 19 y, apenas dos minutos después, Lamine Yamal culminó la remontada con un gran disparo desde la esquina del área.
Antes del 1-1, Cárdenas había evitado el empate en un remate del propio Raphinha y el conjunto vallecano también sobrevivió a varias llegadas peligrosas de los locales.
La remontada llegó en dos acciones consecutivas. Primero, Xavi Espart encontró un pasillo interior para Raphinha, que superó a Pathé Ciss y cruzó su disparo por bajo. Después, Lamine recibió cerca del vértice del área y conectó un zurdazo que se coló por la escuadra corta.
Los problemas se acumularon para el Rayo pasada la media hora con la lesión del central neerlandés Jozhua Vertrouwd, que obligó a Adrià Pedrosa a debutar con la camiseta de la franja.
El Barça incluso llegó a marcar antes del descanso por medio de Koundé, pero el tanto fue anulado por fuera de juego y el Rayo se marchó a vestuarios todavía dentro del partido.
Camello devuelve al Rayo al partido
Tras el descanso, el Barça amplió distancias en el minuto 51. Xavi Espart encontró al espacio a Anthony Gordon y el inglés puso un balón al corazón del área que Florian Lejeune introdujo involuntariamente en su propia portería.
El 3-1 no acabó con la resistencia rayista. Apenas ocho minutos después, Camello volvió a aparecer para firmar su segundo gol de la noche. Unai López puso un saque de esquina al primer palo y el delantero se elevó para cabecear a la red y reducir diferencias.
El gol dio alas al conjunto madrileño, que durante varios minutos llegó a amenazar seriamente el empate. De hecho, Pau Cubarsí tuvo que bloquear un disparo de Camello que podía haber supuesto el 3-3 y cambiar por completo el desarrollo del encuentro.
El Rayo atravesaba entonces sus mejores minutos de la segunda mitad y obligó a Flick a mover el banquillo con las entradas de Rodri y Fermín.
Sin embargo, cuando los vallecanos más cerca estaban de igualar el partido, apareció de nuevo la calidad individual del Barça.
En el minuto 71, Koundé lanzó en largo hacia Gordon, que superó a Lejeune y asistió de tacón a Raphinha. El brasileño cruzó el balón por bajo para marcar el 4-2 y dar tranquilidad definitiva al conjunto azulgrana.
El tanto frenó el impulso del Rayo, que ya no consiguió volver a acercarse en el marcador. En el minuto 90, Lamine Yamal aprovechó un pase de Karim Adeyemi en la frontal para marcar su segundo gol y establecer el definitivo 5-2.
El resultado castiga a un Rayo que durante buena parte del encuentro fue capaz de competir ante el líder de LaLiga y que encontró en Sergio Camello, autor de los dos goles vallecanos, su principal amenaza ofensiva.
El Barça, por su parte, mantiene el pleno de victorias después de tres jornadas y continúa en lo más alto de la clasificación, mientras que el conjunto madrileño abandona el Camp Nou con una derrota más abultada de lo que por momentos reflejó el partido.
FICHA TÉCNICA
RESULTADO: FC Barcelona, 5 - Rayo Vallecano, 2 (2-1 al descanso).
FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart; Pedri (Cancelo, min.78), Bernal (Rodri, min.64); Lamine Yamal, Olmo (Fermín, min.64), Gordon (Adeyemi, min.77) y Raphinha (Hamza Abdelkarim, min.86).
RAYO VALLECANO: Cárdenas; Balliu, Lejeune, Pathé Ciss, Vertrouwd (Pedrosa, min.33); De Frutos (Fran Pérez, min.58), Unai López (Nteka, min.75), Valentín, Bouare (Pedro Díaz, min.57), Álvaro García y Camello (Alemao, min.75).
GOLES:
0-1, min.12: Camello.
1-1, min.19: Raphinha.
2-1, min.21: Lamine Yamal.
3-1, min.51: Lejeune, en propia puerta.
3-2, min.59: Camello.
4-2, min.71: Raphinha.
5-2, min.90: Lamine Yamal.
ÁRBITRO: Hernández Maeso (Comité Extremeño). Amonestó a Pedrosa (min.90) por el Rayo Vallecano.
ESTADIO: Spotify Camp Nou. 57.768 espectadores.
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