Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez-AyusoTeatro EspañolMuralistaJaponés ChiruCibelesEscuela Oficial de IdiomasBarça - RayoOsasuna - Getafe
instagramlinkedin

OCIO

La Plaza Mayor se llena del olor a pan recién horneado con un taller gratuito para revivir las recetas ancestrales: cómo participar

Los participantes podrán experimentar el proceso completo de elaboración de pan, desde el amasado hasta el horneado, en la Casa de la Panadería

Este septiembre podrá preparar pan de la forma más tradicional en Plaza Mayor

Este septiembre podrá preparar pan de la forma más tradicional en Plaza Mayor / Ayuntamiento de Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

En España, y especialmente en Madrid, lo de acompañar la comida con arroz, no se acostumbra tanto como el pan, clave para los platos de cuchara, incluso los que nunca han tocado la masa cruda saben lo difícil que es conseguir la corteza dura y el interior esponjoso, por lo que son pocos los que se atreven, aun cuando la oportunidad llega a Plaza Mayor.

Este septiembre, los turistas y viandantes curiosos se encontrarán con mesas y bolsas de harina en medio de la Plaza Mayor, a cuenta de un taller organizado por la ASEMAC (Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería), que se encargará de guiar a cada uno y enseñarle la práctica tradicional del amasado.

Aprender a hacer pan como lo hacían siglos atrás

La cita es en un lugar que, por su historia, ya habla de esa tradición: la Casa de la Panadería, antigua tahona histórica donde hace cientos de años se elaboraba y se distribuía el pan a toda la ciudad, tras recibir el trigo de las dehesas de lo que hoy es Villa de Vallecas.

Casa del Panadería (Plaza Mayor) acoge este taller práctico que recorre la historia del pan

Casa del Panadería (Plaza Mayor) acoge este taller práctico que recorre la historia del pan / Ayuntamiento de Madrid

Los maestros panaderos llevarán a los visitantes a esos siglos pasados, desde un relato de la historia ancestral y la práctica misma de crear masa, empujarla contra la mesa, apretarla con cariño y degustarla. Por turnos, cada uno podrá acceder al espacio de trabajo, dentro de la misma plaza y, ya sabiendo cómo hacerlo, preparar su propio pan.

Tendrá que elaborar su propia masa, manipularla, intentar darle forma, acercarse al pan que degustó y, quizá, fallar, pero en cualquier caso, al acabar, se llevará un pan recién horneado con el olor tan dulce que hace agua la boca.

Una hogaza de pan casero.

Una hogaza de pan casero / Epe

¿Cómo participar?

'Al pan, pan' tendrá lugar en la Casa de la Panadería (Plaza Mayor) con acceso libre, gratuito y para todos los públicos el próximo sábado 19 de septiembre.

De igual forma, se recomienda llegar temprano porque los turnos del taller de media hora se distribuirán por orden de llegada, cada media hora, para grupos de 40 personas desde las 18:00 hasta las 20:30 horas.

Noticias relacionadas

'Al pan, pan' la realiza el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con ASEMAC y las empresas panaderas Europastry, Panamar y Monbake, y en caso de tener alguna consulta concreta, invitan a ponerse en contacto a través del correo info@21distritos.es. No hace falta reservar ni pagar ninguna tarifa, pero contestarán las dudas que tenga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX
  2. El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media
  3. Un hombre, herido grave tras un accidente en una atracción del parque Warner de Madrid
  4. Viajar en los buses de la EMT y en Bicimad será gratis en la vuelta al cole: estos son los días que no tendrás que pagar
  5. Qué fue de Nadia Comaneci, la mujer que obtuvo el primer diez en gimnasia de la historia olímpica
  6. Qué fue de Hilario Pino, el presentador del telediario que nació en Toledo y desapareció de la noche a la mañana
  7. El café de especialidad se escapa del centro de Madrid: dos jóvenes abren en Alcorcón la cafetería que echaban de menos
  8. Javier Bardem: 'Marruecos se siente más envalentonado que nunca para ejercer presión migratoria gracias al apoyo de Estados Unidos

La Plaza Mayor se llena del olor a pan recién horneado con un taller gratuito para revivir las recetas ancestrales: cómo participar

La Plaza Mayor se llena del olor a pan recién horneado con un taller gratuito para revivir las recetas ancestrales: cómo participar

La Plataforma Ecologista Madrileña critica la falta de información sobre el impacto del incendio de la Sierra

La Plataforma Ecologista Madrileña critica la falta de información sobre el impacto del incendio de la Sierra

El Real Madrid paga la cláusula de rescisión del racinguista Sergio Martínez

El Real Madrid paga la cláusula de rescisión del racinguista Sergio Martínez

El primer puente después del verano ya tiene fecha: estos son los tres días que conviene marcar en el calendario

El primer puente después del verano ya tiene fecha: estos son los tres días que conviene marcar en el calendario

Cortes en la Vía Complutense (Alcalá de Henares) por las obras de reparación de aparcamientos: se extenderán hasta esta fecha

Cortes en la Vía Complutense (Alcalá de Henares) por las obras de reparación de aparcamientos: se extenderán hasta esta fecha

Móstoles anuncia dos conciertos gratuitos para sus Fiestas Patronales 2026: ‘Cerca de las Estrellas’ y ‘Michael Legacy’

Móstoles anuncia dos conciertos gratuitos para sus Fiestas Patronales 2026: ‘Cerca de las Estrellas’ y ‘Michael Legacy’

Madrid descongestiona el tráfico en plena vuelta de vacaciones: Alcalá y la M-30 liberan carriles y la A-5 elimina otro desvío

Madrid descongestiona el tráfico en plena vuelta de vacaciones: Alcalá y la M-30 liberan carriles y la A-5 elimina otro desvío

Sánchez ataca a Ayuso: "Esta señora se quería comprar un 'aticazo' con la pasta de los madrileños y se le ha pillado"

Sánchez ataca a Ayuso: "Esta señora se quería comprar un 'aticazo' con la pasta de los madrileños y se le ha pillado"