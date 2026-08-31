OCIO
La Plaza Mayor se llena del olor a pan recién horneado con un taller gratuito para revivir las recetas ancestrales: cómo participar
Los participantes podrán experimentar el proceso completo de elaboración de pan, desde el amasado hasta el horneado, en la Casa de la Panadería
En España, y especialmente en Madrid, lo de acompañar la comida con arroz, no se acostumbra tanto como el pan, clave para los platos de cuchara, incluso los que nunca han tocado la masa cruda saben lo difícil que es conseguir la corteza dura y el interior esponjoso, por lo que son pocos los que se atreven, aun cuando la oportunidad llega a Plaza Mayor.
Este septiembre, los turistas y viandantes curiosos se encontrarán con mesas y bolsas de harina en medio de la Plaza Mayor, a cuenta de un taller organizado por la ASEMAC (Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería), que se encargará de guiar a cada uno y enseñarle la práctica tradicional del amasado.
Aprender a hacer pan como lo hacían siglos atrás
La cita es en un lugar que, por su historia, ya habla de esa tradición: la Casa de la Panadería, antigua tahona histórica donde hace cientos de años se elaboraba y se distribuía el pan a toda la ciudad, tras recibir el trigo de las dehesas de lo que hoy es Villa de Vallecas.
Los maestros panaderos llevarán a los visitantes a esos siglos pasados, desde un relato de la historia ancestral y la práctica misma de crear masa, empujarla contra la mesa, apretarla con cariño y degustarla. Por turnos, cada uno podrá acceder al espacio de trabajo, dentro de la misma plaza y, ya sabiendo cómo hacerlo, preparar su propio pan.
Tendrá que elaborar su propia masa, manipularla, intentar darle forma, acercarse al pan que degustó y, quizá, fallar, pero en cualquier caso, al acabar, se llevará un pan recién horneado con el olor tan dulce que hace agua la boca.
¿Cómo participar?
'Al pan, pan' tendrá lugar en la Casa de la Panadería (Plaza Mayor) con acceso libre, gratuito y para todos los públicos el próximo sábado 19 de septiembre.
De igual forma, se recomienda llegar temprano porque los turnos del taller de media hora se distribuirán por orden de llegada, cada media hora, para grupos de 40 personas desde las 18:00 hasta las 20:30 horas.
'Al pan, pan' la realiza el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con ASEMAC y las empresas panaderas Europastry, Panamar y Monbake, y en caso de tener alguna consulta concreta, invitan a ponerse en contacto a través del correo info@21distritos.es. No hace falta reservar ni pagar ninguna tarifa, pero contestarán las dudas que tenga.
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