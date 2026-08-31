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SUCESOS

Persecución por las calles del centro de Madrid tras un robo en un estanco: dos detenidos, uno menor

Los sospechosos huyeron a la carrera al detectar la presencia policial y opusieron una fuerte resistencia cuando fueron alcanzados por agentes de la Policía Nacional

Detienen a dos jóvenes tras robar en un estanco del centro de Madrid

Detienen a dos jóvenes tras robar en un estanco del centro de Madrid

Policía Nacional

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Héctor González

Héctor González

Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en un estanco del distrito de Centro, según han informado fuentes policiales.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado miércoles 26 de agosto, cuando el 091 recibió un aviso alertando de que se estaba produciendo un robo con fuerza en el interior de un establecimiento dedicado a la venta de tabaco.

Varias dotaciones policiales se desplazaron hasta el lugar y realizaron una primera inspección del local. Sin embargo, cuando los agentes accedieron al establecimiento ya no encontraron a ninguna persona en su interior.

Imagen de la puerta forzada del estanco.

Imagen de la puerta forzada del estanco. / Policía Nacional

Los policías iniciaron entonces la búsqueda de los posibles autores. Para ello contaban con las características físicas facilitadas por varios testigos que habían presenciado lo ocurrido.

Los agentes realizaron varias batidas por las calles próximas al estanco hasta localizar a dos individuos cuya descripción coincidía plenamente con la aportada por los testigos.

Al percatarse de la presencia policial, los dos sospechosos emprendieron la huida a la carrera. Comenzó así una persecución a pie por diferentes calles del centro de Madrid que terminó cuando los agentes consiguieron alcanzarles.

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Según la Policía Nacional, ambos ofrecieron una fuerte resistencia en el momento de ser interceptados. Finalmente fueron reducidos y detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza.

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