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Óscar Puente estrena los nuevos trenes de Cercanías Madrid: "Más largo que un día sin pan"

Los trenes de la Serie 453 de Stadler alcanzan los 200 metros de longitud, pueden transportar a cerca de 1.900 viajeros y forman parte de una inversión de más de 1.300 millones de euros

Transportes pone en servicio los primeros trenes de gran capacidad en la red de Cercanías de Madrid

Transportes pone en servicio los primeros trenes de gran capacidad en la red de Cercanías de Madrid

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Madrid

Renfe ha comenzado a poner en servicio en Cercanías Madrid los primeros trenes de la nueva Serie 453, fabricados por Stadler y destinados a reforzar la capacidad de una red que mueve una media de 730.000 viajeros al día y supera los 200 millones de desplazamientos al año.

Los nuevos convoyes se presentan en dos versiones de la Serie 453: la T100, de unos 100 metros de longitud y cuatro coches, con capacidad para alrededor de 900 viajeros, y la T200, de unos 200 metros y ocho coches, que puede transportar a cerca de 1.900 pasajeros.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado en redes sociales las dimensiones de esta última versión con la expresión “más largo que un día sin pan”, acompañada de una referencia a su capacidad para unas 2.000 personas.

Las primeras unidades han comenzado a circular con viajeros tras completar las pruebas de homologación, las simulaciones en condiciones comerciales y la formación del personal de conducción. Su incorporación supone el inicio de una renovación progresiva de la flota de Cercanías Madrid.

Según Renfe, los Serie 453 ofrecen hasta un 20% más de capacidad que los trenes Civia, hasta ahora entre los modelos más modernos utilizados en la red madrileña.

Los nuevos trenes combinan coches de uno y dos pisos y disponen de un elevado número de puertas y amplios vestíbulos para facilitar la entrada y salida de viajeros y reducir los tiempos de parada en las estaciones, una cuestión especialmente relevante en los puntos con mayor afluencia.

También incorporan accesos a nivel de andén en los coches de piso bajo, espacios reservados para personas con movilidad reducida y zonas multifuncionales destinadas a bicicletas, cochecitos infantiles y equipajes.

En el interior cuentan con wifi, tomas USB y enchufes de 220 voltios, además de sistemas de información al viajero en tiempo real y videovigilancia. La iluminación LED, los sistemas de climatización y el frenado eléctrico con recuperación de energía buscan, además, mejorar la eficiencia energética.

Transportes pone en servicio los primeros trenes de gran capacidad en la red de Cercanías de Madrid

Transportes pone en servicio los primeros trenes de gran capacidad en la red de Cercanías de Madrid / .

Las unidades circulan por ancho ibérico, funcionan con alimentación eléctrica de 3 kV y pueden alcanzar una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora.

Renfe ha contratado a Stadler un total de 79 trenes de la Serie 453 por una inversión superior a 1.300 millones de euros. El contrato incluye el suministro de las unidades, piezas de repuesto y el mantenimiento de parte de la flota durante 15 años.

La incorporación de los nuevos trenes será progresiva durante los próximos años y permitirá aumentar la capacidad disponible en una red marcada por una elevada demanda y por la saturación de algunos de sus principales corredores.

La llegada de los Serie 453 forma parte del plan de renovación del material de Cercanías y Rodalies impulsado por Renfe, que contempla una inversión de alrededor de 3.500 millones de euros en nuevos trenes.

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La mejora del material rodante permitirá transportar a más viajeros por circulación y modernizar una parte de la flota, aunque la capacidad y la fiabilidad del servicio dependen también de otros factores como la infraestructura, la señalización, la electrificación y las frecuencias de paso.

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