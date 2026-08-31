TRANSPORTES
Óscar Puente estrena los nuevos trenes de Cercanías Madrid: "Más largo que un día sin pan"
Los trenes de la Serie 453 de Stadler alcanzan los 200 metros de longitud, pueden transportar a cerca de 1.900 viajeros y forman parte de una inversión de más de 1.300 millones de euros
Renfe ha comenzado a poner en servicio en Cercanías Madrid los primeros trenes de la nueva Serie 453, fabricados por Stadler y destinados a reforzar la capacidad de una red que mueve una media de 730.000 viajeros al día y supera los 200 millones de desplazamientos al año.
Los nuevos convoyes se presentan en dos versiones de la Serie 453: la T100, de unos 100 metros de longitud y cuatro coches, con capacidad para alrededor de 900 viajeros, y la T200, de unos 200 metros y ocho coches, que puede transportar a cerca de 1.900 pasajeros.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado en redes sociales las dimensiones de esta última versión con la expresión “más largo que un día sin pan”, acompañada de una referencia a su capacidad para unas 2.000 personas.
Las primeras unidades han comenzado a circular con viajeros tras completar las pruebas de homologación, las simulaciones en condiciones comerciales y la formación del personal de conducción. Su incorporación supone el inicio de una renovación progresiva de la flota de Cercanías Madrid.
Según Renfe, los Serie 453 ofrecen hasta un 20% más de capacidad que los trenes Civia, hasta ahora entre los modelos más modernos utilizados en la red madrileña.
Los nuevos trenes combinan coches de uno y dos pisos y disponen de un elevado número de puertas y amplios vestíbulos para facilitar la entrada y salida de viajeros y reducir los tiempos de parada en las estaciones, una cuestión especialmente relevante en los puntos con mayor afluencia.
También incorporan accesos a nivel de andén en los coches de piso bajo, espacios reservados para personas con movilidad reducida y zonas multifuncionales destinadas a bicicletas, cochecitos infantiles y equipajes.
En el interior cuentan con wifi, tomas USB y enchufes de 220 voltios, además de sistemas de información al viajero en tiempo real y videovigilancia. La iluminación LED, los sistemas de climatización y el frenado eléctrico con recuperación de energía buscan, además, mejorar la eficiencia energética.
Las unidades circulan por ancho ibérico, funcionan con alimentación eléctrica de 3 kV y pueden alcanzar una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora.
Renfe ha contratado a Stadler un total de 79 trenes de la Serie 453 por una inversión superior a 1.300 millones de euros. El contrato incluye el suministro de las unidades, piezas de repuesto y el mantenimiento de parte de la flota durante 15 años.
La incorporación de los nuevos trenes será progresiva durante los próximos años y permitirá aumentar la capacidad disponible en una red marcada por una elevada demanda y por la saturación de algunos de sus principales corredores.
La llegada de los Serie 453 forma parte del plan de renovación del material de Cercanías y Rodalies impulsado por Renfe, que contempla una inversión de alrededor de 3.500 millones de euros en nuevos trenes.
La mejora del material rodante permitirá transportar a más viajeros por circulación y modernizar una parte de la flota, aunque la capacidad y la fiabilidad del servicio dependen también de otros factores como la infraestructura, la señalización, la electrificación y las frecuencias de paso.
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