Uno de los museos más famosos de Madrid abre gratis este fin de semana: un plan perfecto para volver a la rutina

Volver de vacaciones no significa necesariamente despedirse de los buenos planes. De hecho, aunque muchos no lo crean, septiembre trae consigo algunas de esas citas que hacen bastante más fácil asumir que el verano empieza a quedar atrás.

Este fin de semana, una de ellas tendrá lugar en pleno Paseo del Prado. Durante unas horas, será posible recorrer uno de los museos más visitados de Madrid de noche y completamente gratis gracias a una iniciativa que solo se celebra una vez al mes.

El Museo del Prado abre gratis este fin de semana

El sábado 5 de septiembre, el Prado celebra una nueva edición de El Prado de Noche, la iniciativa con la que el museo abre sus puertas gratuitamente en horario nocturno el primer sábado de cada mes.

Sin duda, una forma diferente de visitar una de las grandes pinacotecas de Madrid y, de paso, cambiar por unas horas los horarios de oficina, las clases y la rutina de septiembre por un paseo nocturno entre algunas de las obras más importantes de la historia del arte.

Durante esta apertura permanecerán accesibles las salas del Edificio de Jerónimos, donde también podrán visitarse exposiciones como A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420) o Prado. Siglo XXI.

Cuándo se puede visitar gratis el Museo del Prado

La apertura nocturna tendrá lugar el sábado 5 de septiembre, de 20.30 a 23.30 horas y el acceso será completamente gratuito hasta completar aforo. La entrada se realizará a través de la Puerta de Jerónimos y el último acceso estará permitido a las 23.00.

Sin duda, este es un plan especialmente oportuno para las primeras semanas de septiembre, cuando buena parte de Madrid ya ha regresado de vacaciones y empieza a recuperar su ritmo habitual.

Otros museos de Madrid que se pueden visitar gratis

El Prado no es el único gran museo de la capital que cuenta con horarios de entrada gratuita. Son varias las pinacotecas madrileñas que pueden visitarse gratis determinados días de la semana.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ofrece acceso gratuito de lunes a sábado (excepto los martes) de 19 a 21 horas, además de los domingos de 12.30 a 14.30.

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La Galería de las Colecciones Reales permite la entrada gratuita de lunes a jueves entre las 18 y las 20; el Museo Thyssen-Bornemisza, los sábados de 21 a 23; y el Museo Arqueológico Nacional, los sábados a partir de las 14 y los domingos por la mañana.