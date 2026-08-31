Metro Madrid reabre la Línea 6 en Moncloa y también parte de la Línea 7 tras los trabajos de renovación

Los madrileños no sólo están cerca de volver a circular con normalidad por la calle Alcalá y de disfrutar de dos días gratis en sus trayectos de Bicimad y buses EMT en el regreso de sus vacaciones veraniegas, sino que la normalidad en Metro Madrid está cada vez más cerca, con una Línea 6 que vuelve a parar en Moncloa y parte de la Línea 7 reabierta, con lo cual, el único corte que permanece activo es el del tramo de la Línea 10.

Línea 6 de Metro vuelve a ser circular

Tras las obras para mejorar la infraestructura del 'Metro del futuro' y con pruebas de los trenes automáticos en curso, la Comunidad ha adelantado a este martes 1 de septiembre la reapertura de la estación de Moncloa (línea 6), dos días antes de la fecha inicialmente prevista.

De este modo, el suburbano recupera progresivamente la normalidad tras los trabajos de renovación y mejora realizados durante los meses de verano, aprovechando el habitual descenso de la demanda para minimizar las afecciones a los usuarios.

Tornos de la estación de metro 'Moncloa' en la Línea 6, donde vuelve a recuperarse el servicio este martes 1 de septiembre / Eduardo Parra - Europa Press

Los trabajos que obligaron a cerrar el servicio entre Argüelles y Ciudad Universitaria comenzaron el pasado 1 de agosto, pero el tramo recuperará la normalidad justo antes del inicio del curso académico.

Durante este último mes, se han llevado a cabo en la estación diversas actuaciones para renovar la vía y reforzar los andenes con vistas a la futura instalación de las puertas de andén que permitirán la automatización de la Línea 6.

Reabre la Línea 7, pero la 10 permanece afectada

Ya desde el sábado 29 de agosto volvió a estar en servicio el tramo de la Línea 7 entre Gregorio Marañón y Pitis, tras los trabajos de renovación del sistema de señalización y del carril iniciados el pasado 2 de agosto, obras que Metro Madrid espera que mejoraren la capacidad, fiabilidad y eficiencia de la explotación ferroviaria.

No obstante, entre Nuevos Ministerios y Cuzco, la Línea 10 sigue suspendida debido a la renovación de la estación Bernabéu, cuya interrupción del servicio se mantendrá hasta finales de año.

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Recientemente se habilitó el paso entre Plaza de Castilla y Cuzco, pero como la afectación se sigue extendiendo al resto de la Línea del subterráneo, sigue operativo el servicio especial de autobuses. En concreto, circulan desde las 6:05 hasta las 2:00 horas, parando en Cuzco, Santiago Bernabéu, Raimundo Fdez y Villaverde. En cualquier caso, también puede tomar las líneas alternativas 27 y 147.