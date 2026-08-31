Estos exclusivos hoteles de Madrid liquidan sus muebles por menos de 10 euros: solo podrán comprarse durante cuatro días

Septiembre es uno de los meses con más mudanzas, pisos nuevos y vueltas a Madrid. Es por eso que encontrar piezas con algo de historia y a precios bajos puede ser una buena oportunidad para empezar el mes, más aún si proceden de hoteles de la ciudad y algunas cuestan menos de 10 euros.

Eso es lo que propone The Hotel Drop, la venta online de mobiliario hotelero de segunda mano organizada por ECO-ONE, que se celebrará del 3 al 6 de septiembre, aunque podría terminar antes si se agotan las existencias.

El catálogo incluye mobiliario que formaba parte de establecimientos como el Hotel Zentral Castellana Norte, el Hotel Nuevo Boston y el Hotel Miguel Ángel, con precios muy por debajo de los habituales en el mercado.

Entre las piezas anunciadas hay apliques por menos de 10 euros, cabeceros desde 22, sillones con reposapiés por menos de 55 y espejos por menos de 60. Todas las compras se realizan a través de la web y los artículos deberán recogerse presencialmente en Madrid.

Cómo acceder a la venta de muebles

Para participar en The Hotel Drop es necesario registrarse gratuitamente en eco-onemarkets.com. Quienes completen la inscripción antes del jueves 3 de septiembre tendrán acceso prioritario a la venta, un detalle que puede resultar importante teniendo en cuenta lo ocurrido en la edición anterior.

Entonces, el stock se agotó durante el primer día. Más de 20.000 personas se habían registrado para aquella venta online, lo que da una idea de la rapidez con la que pueden desaparecer algunas de las piezas más atractivas.

Muebles de hotel a precios reducidos

The Hotel Drop forma parte de un proyecto que busca dar una segunda vida al mobiliario que los hoteles dejan de utilizar durante reformas, cambios de decoración o renovaciones de sus instalaciones.

Además de permitir comprar muebles a precios reducidos, la propuesta tiene un componente de economía circular: los hoteles pueden dar salida a piezas que ya no necesitan y evitar que terminen convertidas en residuos.

Desde ECO-ONE señalan, además, que septiembre es uno de los momentos clave del año, coincidiendo con el regreso a Madrid y con una época en la que muchas personas se mudan o necesitan equipar una nueva vivienda.

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Sin duda, este plan es la ocasión perfecta para hacerse con muebles que hasta hace poco formaban parte de habitaciones y espacios de hoteles madrileños por precios que, en algunos casos, no llegan ni a los 10 euros.