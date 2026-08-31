Cercanías Madrid recupera sus frecuencias tras una tarde de retrasos en Atocha

Los trenes de Cercanías Madrid están recuperando progresivamente sus frecuencias de paso habituales después de que Adif haya dado por solucionada la incidencia que estaba provocando retrasos este lunes en la red ferroviaria madrileña.

Durante la tarde, las líneas de Cercanías que pasan por la estación de Atocha, a excepción de la C-5, registraron demoras debido a una incidencia en la señalización de la infraestructura.

El problema afectó concretamente a las líneas C-2, C-3, C-4, C-7, C-8 y C-10, que comenzaron a acumular retrasos alrededor de las 17.45 horas, según informó a Europa Press un portavoz de Adif.

Durante la incidencia, los trenes sufrieron demoras y detenciones, mientras que algunos servicios podían ver modificado su recorrido habitual. Adif señaló entonces que sus equipos trabajaban para solucionar la avería "a la mayor brevedad posible".

Además, InfoAdif informó de retrasos en las líneas C-2, C-7 y C-8 por una avería en un tren de Cercanías entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Recoletos.

Posteriormente, Adif comunicó que la incidencia había quedado solucionada y que los trenes estaban "recuperando progresivamente sus frecuencias de paso habituales".

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