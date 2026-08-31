Cuatro denunciados en Madrid por cazar sin la documentación exigida y abatir especies no autorizadas

Cuatro cazadores han sido denunciados tras dos controles de inspección realizados por los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid en los municipios de Navalagamella y Brea de Tajo, donde los efectivos detectaron varias infracciones relacionadas con la normativa cinegética.

Las actuaciones se llevaron a cabo dentro de los dispositivos especiales de vigilancia activados con motivo de la temporada de caza en la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es comprobar el cumplimiento de la legislación que regula esta actividad, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Durante las inspecciones, los agentes detectaron, entre otras irregularidades, la falta de documentación obligatoria para ejercer la caza y el abatimiento de ejemplares de especies cuya captura no estaba autorizada.

Como consecuencia de estas infracciones, los Agentes Forestales tramitaron las correspondientes denuncias administrativas y procedieron al decomiso cautelar de las armas empleadas y de las piezas abatidas durante las jornadas inspeccionadas.

Desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid han recordado que el inicio de la temporada cinegética no supone "barra libre" para los cazadores y que la actividad debe desarrollarse respetando tanto la legislación ambiental como las condiciones establecidas para cada especie y modalidad de caza autorizada.

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Estos controles se enmarcan en las labores habituales de policía medioambiental que desarrolla el Cuerpo de Agentes Forestales con el objetivo de proteger el entorno natural y garantizar el cumplimiento de la normativa cinegética en la Comunidad de Madrid.