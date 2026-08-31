Madrid se convierte en la Isla de Nunca Jamás: un afamado espectáculo circense y teatral abre su lista de espera

Este espectáculo con acrobacias convertirá Madrid en un lugar donde los niños vuelan, pero nunca crecen. Hogar de Peter Pan, la Isla de Nunca Jamás llega este otoño para contar la historia de Tempesta, hija del Capitán Garfio, desde el aire, con piruetas y juegos interactivos.

La puesta en escena es una vuelta de tuerca a la fábula que todos conocimos en la infancia. Se instalará en Espacio Delicias con funciones de dos horas a partir de 8 de octubre, con lista de espera ya abierta para garantizar el acceso prioritario a la compra de entradas en la página de Fever.

En concreto, saldrán a la venta general el jueves 3 de septiembre a las 12:00, pero si se apunta a lista de espera podrá acceder a la preventa y así conseguir los mejores asientos o la fecha que mejor le convenga para asistir a este espectáculo pensado tanto para niños como para adultos.

Esto se sabe The Island of Neverland

El espectáculo adopta el nombre en inglés, The Island of Neverland, y está protagonizado por Tempesta, quien nació en medio de una tormenta y se crió entre piratas, a la sombra de su padre. La educaron para obedecer y liderar, más no para fallar, jamás.

Su destino estaba dictado, pero la Isla de Nunca Jamás no sabe de reglas, por lo que Tempesta no tardará mucho en descubrir también la libertad, con la diversión y peligro que esas aventuras implican. En este sentido, los juegos junto a los niños perdidos la llevarán a enfrentar el dilema entre el legado y decidir su propio rumbo.

El espectáculo circense cuenta el dilema de Tempesta, entre quedarse en lo que conoce o las aventuras / Fever

De los mismos productores del Cirque du Soleil, llega este interactivo espectáculo circense

Toma lugar en Espacio Delicias, un lugar que permite extender el escenario a cada rincón de la sala. The Island of Neverland propone una experiencia en primera persona, 360º, en la que el teatro toma un aire circense por las acrobacias y cada escondite, cada esquina hace parte del cuento.

De esta forma, la narración en vivo hace que el espectador pueda participar en la historia y recorrer la producción, a cargo de un equipo creativo de referencia, responsable de las ceremonias de los Juegos Olímpicos, producciones del Cirque du Soleil y orquestaciones para artistas de renombre internacional como Coldplay.

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