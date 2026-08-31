Madrid descongestiona el tráfico en plena vuelta de vacaciones: Alcalá y la M-30 liberan carriles y la A-5 elimina otro desvío

Madrid afronta el regreso de las vacaciones con algo más de espacio para circular en varios de los puntos más castigados por las grandes obras de los últimos meses. Tres de los principales frentes de tráfico de la capital registran novedades esta semana: la calle de Alcalá libera carriles, la M-30 vuelve a disponer de todos los suyos en Puente de Vallecas y la A-5 comienza a desmontar otro de los desvíos provisionales instalados por las obras de soterramiento.

El cambio más inmediato se produce este lunes en el centro. El Ayuntamiento reabre un carril por sentido en la calle de Alcalá entre las plazas de Cibeles y de la Independencia después de las restricciones aplicadas desde mediados de julio. Con esta reapertura quedan habilitados tres carriles en cada dirección: dos para el tráfico general y uno reservado al transporte público. Esta será ya la configuración definitiva del tramo tras la intervención, aunque todavía quedan por delante varios meses de obras y afecciones.

En la plaza de la Independencia continuarán ocupados varios carriles: en el sector próximo a la entrada del Retiro quedarán cuatro (tres generales y uno para transporte público), mientras que en el resto de la glorieta habrá cinco. Los trabajos se prolongarán previsiblemente hasta el primer trimestre de 2027, aunque el Ayuntamiento espera terminar este noviembre los trabajos que afectan directamente a la calle de Alcalá y a la glorieta. Para entonces, los peatones podrán volver a atravesar los arcos de la Puerta de Alcalá.

Cuatro carriles por sentido de nuevo en Puente de Vallecas

El segundo gran alivio circulatorio de la jornada, última de agosto, llega a la M-30 a su paso por Puente de Vallecas, otro de los puntos donde las obras han obligado a convivir durante el verano con estrechamientos y cierres de carriles por la ejecución del proyecto Vallecas Abierto.

En sentido sur, los cuatro carriles ya habían quedado recuperados el pasado 26 de agosto. En sentido norte, el último carril afectado debía permanecer cerrado hasta la noche del domingo al lunes para completar el asfaltado, con la reapertura prevista a partir de las 6:00 horas de este lunes. De esta forma, la M-30 vuelve a disponer de sus cuatro carriles en cada sentido en este punto.

Sin embargo, igual que en el caso anterior, las afecciones tampoco desaparecerán por completo. Todavía quedan trabajos de estructuras dentro del proyecto, aunque el Consistorio señala que se realizarán mediante cortes de carriles en los horarios de menor impacto sobre la circulación.

Así es 'Vallecas abierto', el proyecto de transformación del scalextric de Puente de Vallecas / Ayuntamiento de Madrid

La A-5 comienza esta noche a decir adiós a otro baipás

La tercera novedad afecta al suroeste de la capital. En la A-5, la circulación no mejorará de forma inmediata este lunes y, de hecho, habrá que contar con restricciones nocturnas durante los próximos días. El objetivo es precisamente eliminar uno de los desvíos que han condicionado el tráfico durante las obras del soterramiento.

Desde la noche de este lunes y hasta el miércoles 2 de septiembre, el Ayuntamiento desmontará el baipás provisional situado a la altura de Los Yébenes, el segundo de los tres construidos hace aproximadamente un año para mantener la circulación mientras avanzaban los trabajos del futuro túnel.

Infografia de la eliminacion del segundo baipás de la A-5. / Ayuntamiento de Madrid

Las labores se desarrollarán entre las 23:00 y las 6:00 horas y exigirán cortes alternos tanto en sentido entrada como en sentido salida de Madrid. Durante los trabajos permanecerá habilitado en todo momento al menos uno de los dos carriles de circulación en cada dirección.

El resultado será visible desde las 6:00 horas del jueves 3 de septiembre. A partir de entonces, los conductores volverán a circular por el trazado original en los aproximadamente 400 metros comprendidos entre la calle de Los Yébenes y San Manuel, suprimiendo las curvas provisionales introducidas para hacer compatible la obra con el tráfico.