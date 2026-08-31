Madrid conecta más de 400 fuentes clínicas en un sistema con 1.600 millones de registros

La Comunidad de Madrid ha concretado nuevos datos sobre la infraestructura con la que pretende centralizar y aprovechar la información de la sanidad pública: la Historia Clínica Única integra ya datos procedentes de más de 400 fuentes clínicas, mientras que la plataforma Génesis reúne más de 1.600 millones de registros sanitarios en repositorios destinados, entre otros usos, a la investigación y la innovación.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha detallado estas cifras este lunes durante la 40ª edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC en Santander. Su intervención se ha centrado en el uso de los datos sanitarios y en algunos de los proyectos incluidos en el Plan Estratégico de Salud Digital 2026-2028 de la Comunidad de Madrid.

La nueva información completa lo anunciado el pasado 17 de febrero por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cuando presentó este plan, dotado con 336 millones de euros y compuesto por 80 iniciativas. Entonces ya se avanzaron, entre otras medidas, la Historia Clínica Única Unificada, la extensión de la telemedicina, los sistemas de seguimiento remoto y la creación de espacios de datos para investigación.

La Historia Clínica Única integra más de 400 fuentes

Una de las cifras concretadas ahora es el número de sistemas de los que se nutre la Historia Clínica Única de Madrid. La herramienta reúne en tiempo real información procedente de más de 400 fuentes clínicas distintas, con la intención de evitar que los datos de un mismo paciente permanezcan fragmentados entre diferentes plataformas y niveles asistenciales.

En febrero, la Comunidad había señalado que esta historia clínica ya integraba alrededor de 1.500 millones de registros, pero no había detallado entonces el número de fuentes conectadas. El objetivo del sistema es que los profesionales autorizados dispongan de más información durante la asistencia y puedan reducir consultas o procesos duplicados.

"El objetivo no es que el dato viaje más, sino que la atención llegue mejor, gracias a proporcionar a nuestros profesionales la información cuándo y cómo la necesitan", ha señalado López-Valverde.

Génesis concentra 1.600 millones de registros para investigación

El Ejecutivo regional también ha detallado el alcance de Génesis, la plataforma destinada al tratamiento de grandes volúmenes de datos clínicos. El sistema está conectado con más de 400 fuentes y almacena más de 1.600 millones de registros en repositorios que podrán utilizarse para proyectos de investigación e innovación.

Su desarrollo incorpora requisitos de protección de datos, ciberseguridad, gobernanza e interoperabilidad y se enmarca, según la Comunidad, en el despliegue del Espacio Europeo de Datos de Salud.

Nuevas funciones en la Tarjeta Sanitaria Virtual

La Tarjeta Sanitaria Virtual de Madrid (TSV) cuenta ya con más de cuatro millones de usuarios registrados, frente a los 3,5 millones contabilizados cuando se presentó la estrategia en febrero, y acumula más de 62 millones de accesos anuales. Actualmente ofrece 68 servicios y 195 funcionalidades.

Entre las incorporaciones recientes se encuentra la posibilidad de que familiares y tutores legales, especialmente de menores de 16 años, consulten informes, medicación y vacunas o gestionen citas. La aplicación permite además acceder desde el móvil a pruebas de imagen como radiografías, resonancias y ecografías.

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La estrategia mantiene otras líneas anunciadas en febrero, entre ellas la telemedicina y la monitorización remota de pacientes. En este ámbito se incluye la red Únicas, dirigida a coordinar la atención de niños y adolescentes con enfermedades raras o minoritarias complejas entre el domicilio, los especialistas y los centros sanitarios.