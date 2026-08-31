El Gobierno de Ayuso carga contra la falta de información de Sanidad por la vacunación en Ceuta y exige reponer las vacunas a Madrid

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha vuelto a cargar este lunes contra al falta de información por parte del Ministerio de Sanidad de Mónica García sobre la campaña de vacunación en Ceuta y ha reclamado a la ministra la devolución de cada una de las vacunas que ha aportado el Gobierno regional.

"No tenemos ningún tipo de información y eso es absolutamente vergonzoso y es peligroso", ha advertido la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios desde Tielmes, donde ha visitado un nuevo consultorio.

La Comisión de Salud Pública (CSP) acordó el envío a Ceuta de hasta 45.000 dosis, de las que 15.000 serán de triple vírica y 10.000 de difteria-tétanos, 10.000 de varicela y 10.000 de polio, mediante el mecanismo de solidaridad entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

"En la Comunidad de Madrid tenemos un plan estratégico que permite poder vacunar a nuestra población y tener reservas para las contingencias, que es lo que tendría que hacer el Ministerio y, desde luego, que no tema a la población porque vamos a seguir teniendo reservas de vacunas, pero esas vacunas nos las tienen que devolver", ha reclamado la consejera.

En esta línea, Matute ha recalcado que el Ministerio "llegó tarde a Ceuta" y ahora, de forma "chantajista", ha tenido que recurrir a la solidaridad y responsabilidad de las Comunidades Autónomas para proveer de vacunas a la población de Ceuta y "a los inmigrantes invasores".

Así, ha censurado que el Ministerio de Mónica García derive la responsabilidad a las Comunidades Autónomas cuando el Gobierno central es el responsable directo. "Ceuta necesita ayuda pero eso no quita que tapemos su irresponsabilidad y desde luego cada dosis cedida, dosis repuesta", ha remarcado.

"La ministra es un auténtico desastre que insulta a los compañeros, abandona a la población y lo único que está haciendo es buscar la siguiente poltrona donde puede ir, bien sea en la Comunidad de Madrid o en la Organización Mundial de la Salud", ha insistido.

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"La Comunidad de Madrid está con Ceuta y con los Ceutíes, que son España y son españoles y necesitan nuestra ayuda, como digo, pero eso no va a tapar la irresponsabilidad del Gobierno de España y de una ministra de Sanidad inhabilitada para gobernar porque está haciendo de candidata en vez de ministra", ha zanjado.