Javier Bardem sobre su infancia en Madrid: "El sistema educativo era todo lo que no queremos que sea"

Aunque nació en Las Palmas de Gran Canaria, Madrid reclama a Javier Bardem como uno de sus castizos honorarios. Llegó a la capital junto a su madre, la actriz Pilar Bardem, y sus hermanos a los 2 años y desde entonces algo tira del hilo para que se quede.

Aun desde Estados Unidos, el cariño a su familia, amigos y las tierras de su infancia tiran tan fuerte que ha decidido asentarse en las afueras de Madrid con su esposa, Verónica Cruz, y sus hijos, quienes, como ha explicado Bardem en una entrevista a la cadena Ser, en el colegio reciben una educación muy diferente a la que él tuvo en su infancia.

Infancia en Madrid, entre la rigidez de la escuela y la empatía de casa

Bardem recuerda que "en mi época la educación era muy de memorizar, de leer y de castigar", especialmente con golpes con la regla de madera en las uñas. También de ponerse de pie con algunos himnos "poco pero me tocó", la segregación de chicos y chicas, en definitiva "el sistema educativo era todo lo que no queremos que sea".

Asimismo, "era muy de rebaño, de clases sociales superpobladas", continúa el actor "y, como sigue siendo en muchas escuelas, profesores desbordados". En este sentido ha insistido en que "se reconoce y se agradece poco a los maestros en España, una labor que entraña un enorme trabajo social y personal, porque es muy importante que cada joven reciba un cuidado".

El actor Javier Bardem a su llegada a la ceremonia de entrega de los premios Emmy / CAROLINE BREHMAN / EFE

Además de su talento, Bardem es reconocido por no tener miedo de hablar de política. Hace poco habló de Marruecos, pero antes ya ha dejado claro su apoyo a Palestina. Posiciones a las que ha llegado, quizá, más por la educación en casa que por las clases del instituto.

"Mi madre me abría los ojos a otras posibilidades, a otras realidades, a otras formas de ver la vida, que yo pude entender y equilibrar con lo que yo veía en la escuela, que era mucho más rígido", en palabras de Bardem.

A su vez, le agradeció a su madre "por manejar la intemperie con fuerza, voluntad y humor y enseñarme cómo eso se traduce en empatía, que necesitamos unos de otros, que lo mejor que puedes hacer por alguien es estar presente y darle lo que tengas y puedas".

Más allá del instituto

Bardem siempre fue muy cercano a su madre, por lo que creció profundamente vinculado al cine y al teatro. De hecho, su primer papel lo consiguió con 5 años en El Pícaro, pero en ese momento "actuar era un juego", declara él mismo.

Destacó como jugador de rugby en el Club de Rugby Liceo Francés de Madrid y se formó en la pintura en la Escuela de Artes y Oficios. El deporte lo desvió del camino artístico varios años de su juventud, pero inevitablemente se dejó llevar por la pasión interpretativa de su familia.

El actor Javier Bardem (d) y el realizador Alejandro Amenábar antes de entregar el Goya a la ´Mejor película´ en la 39 edición de los Premios Goya de la Academia de Cine / Julio Munoz / EFE

Así, con el tiempo y entre dos mares, ha hecho con más de 50 películas y ha ganado un Óscar y seis Goya por su actuación en largometrajes como Mar adentro, Lunes al sol, El buen patrón o Boca a Boca. También estuvo nominado a la estatuilla española con Jamón Jamón (1992), pero en ese caso el verdadero premio conocer a Verónica Cruz.

Pero no sería hasta 2007 que se enamorarían, además, durante el rodaje de la película Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen. Para entonces ambos ya se habían hecho un nombre en Estados Unidos y en el filme interpretaban a una pareja muy apasionada.

Penélope Cruz y Javier Bardem, se conocieron mientras rodaban 'Jamón Jamón en los 90, pero comenzaron su relación cuando se reencontraron en 2007 en el set de grabación de Woody Allen / Epe

La convivencia diaria avivó la conexión y al finalizar el rodaje, Bardem le confesó sus sentimientos a Cruz, quien célebremente le contestó que "Ya era hora, atontado". Comenzaron a salir y se casaron en 2010 en las Bahamas.

Javier Bardem, ya adulto y orgulloso de ser español

Tantos años después, las estatuillas ahora reposan en una estantería de su oficina en la casa que comparte con Verónica Cruz. Han decidido vivir en Madrid, que sus hijos crezcan aquí y "pagar impuestos aquí", ha señalado Bardem.

"No pertenezco a la cultura estadounidense, con toda la gratitud por su apoyo, me han ofrecido una casa, una carrera, amistades, pero es otro tipo de cultura. Aquí están mis amigos, mi familia, mi raíz en mi idioma, está mi país, mi vibración interna y lo que me preocupa es la política de mi país", ha detallado el actor.

"Es aquí donde puedo estar para echar una mano en lo que pueda", además ha reconocido que "trabajar con compañeros en castellano me encanta". Y es que a sus 56 años sigue trabajando, porque "a diferencia de las actrices, por desgracia, esta edad es un buen momento si estás bien cuidado físicamente y tienes una filmografía que te avale". Más recientemente, ha estrenado El ser querido, junto a Victoria Luengo.

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Lamenta la disparidad, pero mantiene para sí una posición "sin ansiedad por llegar a ningún sitio, ni melancolía por lo que fue, llegará un día en que habrá menos ofertas pero es parte del proceso". En su lugar, aprovecha el tiempo libre para pasar tiempo en familia.